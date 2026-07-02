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திருச்சி

இந்து சமய அறநிலையத் துறை திருச்சி மண்டல கூடுதல் ஆணையா் பதவியேற்பு

இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் திருச்சி மண்டல கூடுதல் ஆணையராக என். பொன்மணி புதன்கிழமை பதவியேற்றாா்.

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என். பொன்மணி.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 5:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் திருச்சி மண்டல கூடுதல் ஆணையராக என். பொன்மணி புதன்கிழமை பதவியேற்றாா்.

தமிழகத்தில் முதன்முறையாக திருச்சிமண்டலத்துக்கு கூடுதல் ஆணையா் பதவி அண்மையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட நிலையில், முதல் கூடுதல் ஆணையராக என். பொன்மணி திருச்சி திருவானைக்காவலில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையா் அலுவலகத்தில் பதவியேற்றாா்.

திருச்சி என்ஐடியில் கட்டடவியல் பொறியியல் துறையில் பி.டெக். பட்டம் பெற்றுள்ள இவா் யுபிஎஸ்சி தோ்வெழுதி கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பிரிவு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக தோ்வானாா்.

சேலம் மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமையின் திட்ட அலுவலராகவும், கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) ஆகவும் பொறுப்பு வகித்தாா். ஈரோடு வணிக வரித்துறை இணை ஆணையராக இருந்த அவா் அண்மையில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு, தற்போது இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் திருச்சி மண்டல கூடுதல் ஆணையராகப் பதவியேற்றாா்.

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