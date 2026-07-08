திருச்சியில் இளைஞரிடம் ஆயுதங்களை காட்டி வழிப்பறி செய்ய முயன்ற 6 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கீழசித்திரை வீதியைச் சோ்ந்தவா் பா. சுரேஷ் (33). இவா், செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் பாலக்கரை மேல கொச வீதி உய்யக்கொண்டான் வாய்க்கால் அருகே சென்றபோது அங்கிருந்த 6 போ் கும்பல், அவரிடம் அரிவாளைக் காட்டி வழிப்பறி செய்ய முயன்றனா்.
இதையடுத்து அங்கிருந்து தப்பி வந்த சுரேஷ், பாலக்கரை காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.
இதுதொடா்பாக பாலக்கரை பீமநகரைச் சோ்ந்த வெ. வீரமுத்து (28), பி. கிரிஸ்டோன் (22), எப். பிரிட்டோ (21), எல். சாமிராஜ் (47), அ. ஜேக்கப் (42), பா. எபினேசா் சரண் (29) ஆகிய 6 பேரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ஆயுதங்களைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
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