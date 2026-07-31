திருச்சியில் வீடு வடைக்கு எடுத்து பெண்களை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தி வந்த இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி கே.கே.நகா் காவல் நிலையத்துக்குள்பட்ட பகுதியில் வீடு வடைக்கு எடுத்து பாலியல் தொழில் நடைபெற்று வருவதாக போலீஸாருக்கு வியாழக்கிழமை பிற்பகல் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளா் பெரியசாமி தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, கே.கே.நகா் சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து பாலியல் தொழில் நடைபெற்று வந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, பெண்களை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டையைச் சோ்ந்த அ. நிகாவேலு (32), இ. சிவமுருகன் (26) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேலும், அங்கிருந்த இரண்டு பெண்களை மீட்டு இபி சாலையில் உள்ள பெண்கள் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனா். ஆய்வின்போது, தப்பியோடிய இருவரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கடந்த வாரம் இதே பகுதியில் பெண்களை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், அங்கிருந்த 10 பெண்களை மீட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டனா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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