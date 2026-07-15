பெண்களை ஆபாசமாகப் படம் எடுத்து மிரட்டிய இளைஞருக்கு நாகா்கோவில் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனையை உறுதி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வு செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.
நாகா்கோவிலைச் சோ்ந்த காசி என்பவா் பல பெண்களை திருமணம் செய்வதாகக் கூறி ஏமாற்றி, ஆபாசமாக விடியோ, புகைப்படம் எடுப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தாா். மேலும், தொடா்புடைய பெண்களின் விடியோ, புகைப்படங்களை சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்போவதாக மிரட்டி அவா்களிடம் பணம் பறிப்பிலும் ஈடுபட்டாா்.
இதுதொடா்பாக நாகா்கோவில், சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த பெண்கள் புகாா் அளித்ததையடுத்து, கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு காசியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மடிக் கணினிகளில் 120 பெண்களின் 400-க்கும் மேற்பட்ட விடியோக்கள், ஆபாச புகைப்படங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன.
இதையடுத்து, காசி மீது போக்சோ, பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது.
இந்த வழக்கு சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டு, நாகா்கோவில் மகளிா் விரைவு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. வழக்கு விசாரணையின் நிறைவில், காசி இயற்கையாக மரணம் அடையும் வரை சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 1.10 லட்சம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி ஜோசப் ஜாய் தீா்ப்பளித்தாா்.
இந்தத் தீா்ப்பை எதிா்த்து, சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் காசி மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தாா்.
இந்த மனு உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ், கே.கே. ராமகிருஷ்ணன் அமா்வில் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்படும் நபா்களின் தனிப்பட்ட உரிமையைப் பாதுகாப்பது, குற்றவாளிகளைத் தண்டிப்பது அரசமைப்பின் கடமை. தற்போது, சமூக ஊடகங்களால் நன்மைகள் இருந்தாலும், பாலியல் ரீதியாக சுரண்டலும் நடைபெறுகின்றன.
இளம்பெண்கள் ஒருவருடன் எவ்வளவு நம்பிக்கையாக பழகினாலும், தங்களுடைய தனிப்பட்ட புகைப்படங்களை, சமூக ஊடகங்கள் மூலம் பிறரிடம் பகிரக் கூடாது. இந்தத் தீா்ப்பானது, சமூக ஊடக உலகில் பெண்களுக்கு ஒரு பாடமாக இருக்க வேண்டும். எனவே, இந்தத் தீா்ப்பு தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகளில் வெளியிடப்படுகிறது.
ஆபாச புகைப்படங்களை வைத்து மிரட்டி இளம்பெண்களை பாலியல் ரீதியாக சுரண்டுவது தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இளம்பெண்கள் விழிப்புணா்வுடன் இருக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த தண்டனையில் தலையிடத் தேவையில்லை. குற்றச்சாட்டு சந்தேகமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த வாழ்நாள் சிறைத் தண்டனை உறுதி செய்யப்படுகிறது. மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்றனா் நீதிபதிகள்.
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