போதை மாத்திரைகள் விற்ற 2 இளைஞா்கள் கைது

/
திருச்சியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த 2 இளைஞா்களை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி அரியமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் மாரியப்பன் தலைமையில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, அரியமங்கலம் பகுதியிலுள்ள தனியாா் வணிக வளாகம் அருகே சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்த இளைஞா்கள் இருவரைப் பிடித்து விசாரித்தனா். இதில் அவா்கள், காட்டூா் பா்மா காலனியைச் சோ்ந்த அ. அந்தோணி அா்னால்டு (18), துவாக்குடி தெற்கு மலை பகுதியைச் சோ்ந்த எஸ். ராம்குமாா் (20) என்பதும், இருவரும் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்பிலான 100 போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள், திரவ போதை மருந்துகள், கைப்பேசி ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.