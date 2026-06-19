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திருச்சி

சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை

திருச்சியில்14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து திருச்சி மகளிா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

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சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில்14 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஒருவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து திருச்சி மகளிா் நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி பூவாளூா் பகுதியைச் சோ்ந்த அ. சேகா் (55) என்பவா் 14 வயது சிறுமியை கடந்த 2023-இல் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தாா். மேலும், சிறுமியை பள்ளி ஆசிரியரும் ஸ்ரீரங்கத்தைச் சோ்ந்தவருமான எஸ். சுரேஷ்குமாா் (40) என்பவரும் பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து சிறுமியின் பெற்றோா் லால்குடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் போக்ஸோ வழக்குப் பதிந்து, சேகா், சுரேஷ்குமாா் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனா்.

இந்த வழக்கு திருச்சி மகளிா் நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில், வழக்கு விசாரணையின் நிறைவில், நீதிபதி சண்முகப்பிரியா வியாழக்கிழமை தீா்ப்பு வழங்கினாா். இதில், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சேகருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் ரூ.20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா்.

மேலும், பள்ளி ஆசிரியா் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபணம் ஆகாததால் அவரை இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா். இந்த வழக்கில் அரசுத் தரப்பில் வழக்குரைஞா் சுமதி ஆஜரானாா்.

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