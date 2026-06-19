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திருச்சி

மணப்பாறை, முசிறியில் நாளை மின்நிறுத்தம்

மணப்பாறை, முசிறி பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) மின்நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மின்நிறுத்தம் - சித்திரிப்பு படம்

Updated On :19 ஜூன் 2026, 4:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மணப்பாறை, முசிறி பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (ஜூன் 20) மின்நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மணப்பாறை துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவிருப்பதால் இங்கிருந்து மின்சாரம் பெறும் மணப்பாறை நகரம், செவலூா், பொடங்குபட்டி, பொய்கைபட்டி, வீரப்பூா், கொட்டப்பட்டி, தீராம்பட்டி, பொத்தமேட்டுப்பட்டி, மஞ்சம்பட்டி, கலிங்கப்பட்டி, ராயம்பட்டி, பூசாரிபட்டி, ஆண்டவா் கோவில், கள்ளிபட்டி, முத்தபுடையான்பட்டி, காட்டுப்பட்டி, புதிய காலனி, பழைய காலனி, மணப்பாறைபட்டி, கல்பாளையத்தான்பட்டி, கீழபொய்கைபட்டி, கஸ்தூரிபட்டி, வடுகபட்டி, இராயம்பட்டி, வலையபட்டி, எஃப்.கீழையூா், சின்னமணப்பட்டி, கே.பெரியப்பட்டி, வடக்குசோ்பட்டி, இடையப்பட்டி, மரவனூா், சமுத்திரம், தாதநாயக்கன்பட்டி, கத்திக்காரன்பட்டி, சித்தகுடிப்பட்டி, களத்துப்பட்டி, ஆளிபட்டி, தொப்பம்பட்டி, குதிரைகுத்திபட்டி, படுகளம், பூசாரிபட்டி, கரும்புலிபட்டி, அமையபுரம், குளத்தூரம்பட்டி, கூடத்திப்பட்டி, ஆனையூா், பண்ணாங்கொம்பு குடிநீா், பண்ணாங்கொம்பு, கருப்பகோவில்பட்டி, பெருமாம்பட்டி, ஈச்சம்பட்டி, அமையபுரம், பண்ணப்பட்டி, தாதமலைப்பட்டி, ஆமணக்கம்பட்டி, கன்னிவடுகப்பட்டி, வீராகோவில்பட்டி, பாலகருதம்பட்டி, ரெங்கவுண்டம்பட்டி, வடுகப்பட்டி வீட்டு வசதிவாரிய குடியிருப்பு, வேங்கைகுறிச்சி, பொன்னகோன்பட்டி, மலையடிப்பட்டி வாட்டா் போா்டு, வெள்ளை பூலாம்பட்டி, கரட்டுப்பட்டி, பிச்சை மணியாரம்பட்டி, ஆவாரம்பட்டி, புங்கம்பட்டி, ஆலத்தூா், பாம்பாட்டிப்பட்டி, செட்டியப்பட்டி, ம.துலுக்கம்பட்டி, காட்டுப்பட்டி, முள்ளிப்பாடி, கருமகவுண்டம்பட்டி, என்.பூலாம்பட்டி, இனாம் கோவில்பட்டி, தோப்புப்பட்டி, நாகம்பட்டி, வளா்ந்த நகரம், சுண்டகாம்பட்டி சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அன்று காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மணப்பாறை மின் வாரிய செயற்பொறியாளா் ஏ. செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

முசிறியில்: முசிறி துணை மின் நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இருப்பதால், முசிறி, சிங்காரசோலை, பாா்வதிபுரம், பழைய, புதிய பேருந்து நிலையம், கைகாட்டி, சந்தப்பாளையம், அழகாப்பட்டி, திருச்சி மற்றும் துறையூா் சாலை, சிலோன் காலனி, ஹவுசிங்யூனிட், தண்டலைபுத்தூா், வேளகாநத்தம், அந்தரப்பட்டி, தொப்பளாம்பட்டி, வடுகபட்டி, காமாட்சிபட்டி, சிந்தம்பட்டி, மணமேடு, கருப்பணாம்பட்டி, அலகரை, கோடியாம்பாளையம், சீனிவாசநல்லூா், தும்பலம், சிட்டிலரை, மேட்டுப்பட்டி, முத்தம்பட்டி, திருஈங்கோய்மலை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என முசிறி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் இயக்கலும், காத்தலும் (பொறுப்பு) ஆா். சசிக்குமாா் தெரிவித்துள்ளாா்.

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