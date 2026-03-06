Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
திருச்சி

திருச்சி மாநாட்டில் புதிய அறிவிப்புகளை முதல்வா் வெளியிடுகிறாா் : அமைச்சா் கே.என். நேரு

திருச்சியில் மாா்ச் 9-ஆம் தேதி நடைபெறும் திமுக மாநாட்டில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவாா் என்றாா் கட்சியின் முதன்மைச் செயலரும், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சருமான கே.என். நேரு.

News image
திருச்சி சிறுகனூரில் நடைபெற்று வரும் திமுகவின் மாநில மாநாட்டுப் பணிகளை வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் கே.என்.நேரு. உடன் கட்சியினா்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:49 pm

Syndication

திருச்சியில் மாா்ச் 9-ஆம் தேதி நடைபெறும் திமுக மாநாட்டில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவாா் என்றாா் கட்சியின் முதன்மைச் செயலரும், நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சருமான கே.என். நேரு.

திருச்சியை அடுத்துள்ள சிறுகனூரில் மாா்ச் 9-ஆம் தேதி

‘தமிழ்நாடு வெல்லட்டும், ஸ்டாலின் தொடரட்டும்’ என்ற பெயரில் திமுகவின் 12-ஆவது மாநில மாநாடு நடைபெறுகிறது.

இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை மாநாட்டுத் திடலில் நடைபெறும் பணிகளை அமைச்சா் கே.என். நேரு பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

சிறுகனூரில் மாநாட்டு நிகழ்வுகளுக்காக 20 லட்சம் சதுர அடிக்கு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 3 லட்சம் போ் அமருவதற்கு நாற்காலிகள் தயாா் செய்யப்பட்டுள்ளன. 7 லட்சம் போ் நின்று கொண்டு மாநாட்டை பாா்வையிடுவதற்காக இடம் தயாா் செய்யப்பட்டுள்ளது. மாநாட்டுக்கு வருவோருக்கு தேவையான குடிநீா், வாகன நிறுத்தும் வசதி உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் விரிவாக செய்யப்பட்டுள்ளன.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு இதே இடத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில்தான், பொருளாதாரம், வேளாண்மை உள்ளிட்ட 7 துறைகளில் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தும் திட்டங்களை பட்டியலிட்டு முதல்வா் அறிவித்தாா். அதேபோல, தற்போதைய நிதிநிலையைக் கருத்தில் கொண்டு மேலும் புதிய திட்டங்களை முதல்வா் வெளியிடுவாா். தோ்தல் அறிக்கை தொடா்பாகவும் அறிவிப்புகள் வரும் என எதிா்பாா்க்கிறோம்.

2026 பேரவைத் தோ்தலுக்கு முன்பாக நடைபெறும் இந்த மாநாடு திமுகவுக்கு திருப்பு முனையாக அமையும். மாநாடு அன்றைய நாளில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு தொடங்கும். திரைப்பட இசை அமைப்பாளா் தேவாவின் இசை நிகழ்ச்சியும், அப்துல் குத்தூஸ் இசை நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும்.

முதல்வா் மு.க ஸ்டாலின் மாலை 5.30 மணிக்கு மாநாட்டு திடலுக்கு வருகிறாா். பிரமாண்ட கொடிக் கம்பத்தில் கட்சிக் கொடியை ஏற்றி, தொண்டா்களின் வரவேற்பை பெற்றுக் கொண்டு மேடைக்கு வருகிறாா் என்றாா் அவா்.

அமைச்சா் ஆய்வின்போது, மாவட்டச் செயலா்கள் க. வைரமணி, ந. தியாகராஜன், மேயா் மு. அன்பழகன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.

டிரெண்டிங்

திமுக மாநில மாநாட்டுக்கு தயாராகும் சிறுகனூா்: அமைச்சா் ஆய்வு

திமுக மாநில மாநாட்டுக்கு தயாராகும் சிறுகனூா்: அமைச்சா் ஆய்வு

திருச்சி மாநகரில் பிப். 22-இல் முதல்முறையாக ஜல்லிக்கட்டு

திருச்சி மாநகரில் பிப். 22-இல் முதல்முறையாக ஜல்லிக்கட்டு

சிறுகனூரில் திமுக மாநில மாநாடு பந்தல்கால் நடும் நிகழ்வு

சிறுகனூரில் திமுக மாநில மாநாடு பந்தல்கால் நடும் நிகழ்வு

திமுக கூட்டணியுடன் எந்தெந்த கட்சிகள் சேரும் என்பதை முதல்வா் முடிவு செய்வாா்! - அமைச்சா் கே.என்.நேரு

திமுக கூட்டணியுடன் எந்தெந்த கட்சிகள் சேரும் என்பதை முதல்வா் முடிவு செய்வாா்! - அமைச்சா் கே.என்.நேரு

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு