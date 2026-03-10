Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
திருச்சி

மாணவிகளிடம் பாலியல் சீண்டல்: அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா், தலைமையாசிரியா் கைது

மணப்பாறை அருகே மாணவிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் மற்றும் புகாா் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளாத தலைமையாசிரியா் ஆகிய இருவரையும் செவ்வாய்க்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image
Updated On :10 மார்ச் 2026, 6:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை அருகே மாணவிகளிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் மற்றும் புகாா் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளாத தலைமையாசிரியா் ஆகிய இருவரையும் செவ்வாய்க்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

மணப்பாறையை அடுத்துள்ள தொப்பம்பட்டி கிராம ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் பொத்தமேட்டுப்பட்டியைச் சோ்ந்த தேவசகாயம் மகன் வேளாங்கண்ணி(55) தலைமையாசிரியராகவும், முத்தப்புடையான்பட்டியைச் சோ்ந்த அருள்சாமி மகன் பாஸ்கா்(57) ஆசிரியராகவும் பணியாற்றி வந்தனா்.

பள்ளி மாணவிகள் சிலரிடம் பாஸ்கா் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையறிந்த ஆசிரியை இதுகுறித்து தலைமையாசிரியரிடம் புகாா் அளித்தற்கு அவா் திங்கள்கிழமை விசாரித்துக் கொள்ளலாம் எனத் தெரிவித்துள்ளாா். இந்நிலையில் திங்கள்கிழமை பாஸ்கா், வேளாங்கண்ணி ஆகிய இருவரும் பள்ளிக்கு வரவில்லை. இதனால், ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் திங்கள்கிழமை மாலை பள்ளி வளாகத்தை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்து அங்குவந்த டிஎஸ்பி கே.வி. காவியா தலைமையிலான போலீஸாா், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலா் முத்துமாணிக்கம், கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஆகியோா் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தினா். புகாரின்பேரில் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் கவிதா தலைமையிலான போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு ‘போக்ஸோ’ சட்டத்தின் கீழ் பாஸ்கா் மற்றும் வேளாங்கண்ணி ஆகிய இருவரையும் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.

டிரெண்டிங்

அரசுப் பள்ளியில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

அரசுப் பள்ளியில் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி

பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: ஆசிரியா் பணியிடை நீக்கம்

பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை: ஆசிரியா் பணியிடை நீக்கம்

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் கைது

மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் கைது

மாணவிகளுக்கு ஆசிரியா் பாலியல் சீண்டல்: பள்ளியை முற்றுகையிட்ட பெற்றோா்

மாணவிகளுக்கு ஆசிரியா் பாலியல் சீண்டல்: பள்ளியை முற்றுகையிட்ட பெற்றோா்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு