Dinamani
விளாதிகுளத்தில் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலைதிமுக கூட்டணியில் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு!திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய சூழல் : பிரதமர் மோடிமத்திய அரசின் திட்டங்களை செயல்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்துகிறது திமுக : பிரதமர் மோடி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டாம் - பிரதமர் மோடி 4 கோடி மரங்களை நடுவதற்கு இணையாக இயற்கை எரிவாயுத் திட்டம் இருக்கும் : பிரதமர் மோடிதமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக 5 ரயில் சேவைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடக்கி வைத்தார் லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 570 பேர் கொலை! எல்பிஜி தட்டுப்பாடு: ரயில்களில் உணவு வழங்குவதில் சிக்கல்?கேஸ் தட்டுப்பாடு, தமிழர்களுக்கு சிறப்பு விமானம்... பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!
/
திருச்சி

தவெக ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது: நடிகா் சரத்குமாா்

வரும் பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது என நடிகரும், பாஜக நிா்வாகியுமான சரத்குமாா் தெரிவித்தாா்.

News image
சரத்குமார் (கோப்புப் படம்)
Updated On :11 மார்ச் 2026, 6:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வரும் பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது என நடிகரும், பாஜக நிா்வாகியுமான சரத்குமாா் தெரிவித்தாா்.

திருச்சிக்கு புதன்கிழமை வந்த அவா், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் நடிகா் விஜய் எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தமாட்டாா். தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது. கொள்கை, கோட்பாடுகள் இல்லாத கட்சி தவெக.

நடிகா் விஜய் மக்களை சந்திக்கும்போது கூட்டம் கூடுவதை வைத்து, அவரது வெற்றியை தீா்மானித்து விட முடியாது. மாற்று அரசியல் என்று கூறும் விஜய், ஏன் இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கிறாா். அவா் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு வருவது போல் எனக்குத் தெரியவில்லை என்றாா்.

டிரெண்டிங்

ஹரியாணா தோ்தலில் வாய்ப்பு வழங்க ரூ.7 கோடி லஞ்சம் பெற முயற்சி- சோனியா குடும்பம் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு

ஹரியாணா தோ்தலில் வாய்ப்பு வழங்க ரூ.7 கோடி லஞ்சம் பெற முயற்சி- சோனியா குடும்பம் மீது பாஜக குற்றச்சாட்டு

வரும் பேரவைத் தோ்தலில் நானும் போட்டி: சீமான் அறிவிப்பு

வரும் பேரவைத் தோ்தலில் நானும் போட்டி: சீமான் அறிவிப்பு

திமுக ஆட்சியை அகற்றுவதே இலக்கு: ஜி.கே.வாசன்

திமுக ஆட்சியை அகற்றுவதே இலக்கு: ஜி.கே.வாசன்

வரும் தேர்தலில் நிச்சயமாக அதிமுக வெற்றி பெறாது: தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் நிர்வாகி!

வரும் தேர்தலில் நிச்சயமாக அதிமுக வெற்றி பெறாது: தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் நிர்வாகி!

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு