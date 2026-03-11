வரும் பேரவைத் தோ்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது என நடிகரும், பாஜக நிா்வாகியுமான சரத்குமாா் தெரிவித்தாா்.
திருச்சிக்கு புதன்கிழமை வந்த அவா், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் நடிகா் விஜய் எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தமாட்டாா். தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஓரிடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது. கொள்கை, கோட்பாடுகள் இல்லாத கட்சி தவெக.
நடிகா் விஜய் மக்களை சந்திக்கும்போது கூட்டம் கூடுவதை வைத்து, அவரது வெற்றியை தீா்மானித்து விட முடியாது. மாற்று அரசியல் என்று கூறும் விஜய், ஏன் இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கிறாா். அவா் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு வருவது போல் எனக்குத் தெரியவில்லை என்றாா்.
