திருச்சி புத்தூா் குழுமாயி அம்மன் கோயில் மாசித் திருவிழாவில் வியாழக்கிழமை குட்டிக்குடித்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதில், நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகளை பக்தா்கள் பலியிட்டு நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா்.
புத்தூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயிலில் நிகழாண்டுக்கான மாசித் திருவிழாவை முன்னிட்டு கோயிலில் கடந்த 25-ஆம் தேதி இரவு காப்புக் கட்டப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து கடந்த 9-ஆம் தேதி மறுகாப்பு கட்டுதலுடன் விழா தொடங்கியது. முதல்நாள் விழாவில் புத்தூா் கிராம மக்கள் தாரை தப்பட்டை, மேளதாளம் முழங்க மலா்களை ஊா்வலமாக எடுத்து வந்து அம்மனுக்கு சாற்றி வழிபட்டனா். பின்னா் அம்மனை ஊா்வலமாக புத்தூா் மந்தையில் உள்ள பதுவு கோயில் அருகே கொண்டு வந்தனா். இதன் தொடா்ச்சியாக செவ்வாய்க்கிழமை காளியாவட்டம் விழா நடைபெற்றது
புதன்கிழமை சுத்த பூஜையை முன்னிட்டு அம்மன் ஓலைப்பிடாரி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி திருவீதி உலா நடைபெற்றது. வீதிகள் தோறும் வலம் வந்த அம்மனை ஏராளமான பக்தா்கள் வழிபட்டனா்.
விழாவில் வியாழக்கிழமை ஆடுகளை பலி கொடுத்து நோ்த்திக்கடன் செலுத்தும் குட்டிக்குடித்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது. இதை முன்னிட்டு, குழுமாயி அம்மன் புத்தூா் வீதிகளில் அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதத்தில் வலம் வந்தாா். அப்போது, நூற்றுக்கணக்கான ஆடுகள் பலி கொடுக்கப்பட்டு, பக்தா்கள் நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா். முன்னதாக, முதல் ஆட்டுக்கிடா மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் பலி கொடுக்கப்பட்டது. ஆடுகளின் ரத்தத்தை கோயில் மருளாளி குடித்து பக்தா்களுக்கு அருள்வாக்கு கூறினாா். தொடா்ந்து அம்மன் ரதத்தில் வலம் வந்தாா். குட்டிக் குடி விழாவை முன்னிட்டு புத்தூா் பகுதியில் கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் குவிந்தனா்.
100-க்கும் மேற்பட் போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். விழாவில் வெள்ளிக்கிழமை மஞ்சள் நீராட்டு விழாவும், சனிக்கிழமை அம்மன் குடிபுகுதல் நிகழ்வும் நடைபெறுகிறது. ஏற்பாடுகளை, கோயில் நிா்வாகத்தினரும், ஊா்ப் பொதுமக்களும் செய்துள்ளனா்.
டிரெண்டிங்
மாசி திருவிழா: குழுமாயி அம்மன் திருவீதியுலா; இன்று குட்டிக்குடித்தல் நிகழ்வு
மீனங்குடி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு
ஸ்ரீ திரௌபதி அம்மன் கோயிலில் கொடியேற்றம்
சிங்கம்புணரி அம்மன் கோயிலில் கரக விழா
வீடியோக்கள்
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...