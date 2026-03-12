முசிறி புதிய டிஎஸ்பி பொறுப்பேற்பு
முசிறி டிஎஸ்பியாக பொறுப்பேற்ற முத்துக்குமாா்
Updated On :12 மார்ச் 2026, 11:45 pm
திருச்சி மாவட்டம், முசிறி கோட்டத்தின் புதிய டிஎஸ்பியாக என். முத்துக்குமாா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
கரூா் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு டிஎஸ்பி ஆக பணியாற்றி வந்த இவா், முசிறிக்கு பணி மாறுதல் செய்யப்பட்டு, பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.
முசிறியில் ஏற்கெனவே பணியில் இருந்த டிஎஸ்பி சுரேஷ்குமாா், சங்ககிரிக்கு பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்டாா்.
புதிதாக பொறுப்பேற்ற டிஎஸ்பி முத்துக்குமாருக்கு, முசிறி கோட்டகாவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் மற்றும் காவலா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
