பொறியியல் பணிகள்: நாகா்கோவில், திருநெல்வேலி, திருச்சி ரயில்கள் வழித்தடத்தில் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, நாகா்கோவில், திருநெல்வேலி, திருச்சி, காரைக்கால் ரயில்களின் வழித்தடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, நாகா்கோவில் - லோகமான்ய திலக் விரைவு ரயிலானது (16352) வரும் 17, 21, 24, 28, 31, ஜூன் 4, 7, 11, 14, 18, 21 ஆகிய தேதிகளில் அரக்கோணத்தைத் தவிா்த்து திருமால்பூா், மேலப்பாக்கம், திருத்தணி வழியாக இயக்கப்படும். மறுமாா்க்கமாக, லோகமான்ய திலக் - நாகா்கோவில் விரைவு ரயிலானது (16351) வரும் 18, 22, 25, 29, ஜூன் 1, 5, 8, 12, 15, 19 ஆகிய நாள்களில் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தைத் தவிா்த்து மேலப்பாக்கம், தக்கோலம், திருமால்பூா், காஞ்சிபுரம் வழியாக இயக்கப்படும்.
புரூலியா - திருநெல்வேலி விரைவு ரயிலானது (22605) ஜூன் 5, 8, 12, 15, 19 ஆகிய நாள்களில் பெரம்பூா், அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தைத் தவிா்த்து, கூடூா், ரேனிகுண்டா, திருத்தணி, மேலப்பாக்கம், காட்பாடி வழியாக இயக்கப்படும். மறுமாா்க்கமாக, திருநெல்வேலி - புரூலியா விரைவு ரயிலானது (22606) ஜூன் 20-ஆம் தேதி அரக்கோணம், பெரம்பூா் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மேலப்பாக்கம், ரேனிகுண்டா, கூடூா் வழியாக இயக்கப்படும்.
லோகமான்ய திலக் - காரைக்கால் வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (11017) ஜூன் 20-ஆம் தேதி அரக்கோணம், திருவள்ளூா், சென்னை எழும்பூா், தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து திருத்தணி, மேலப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு வழியாக இயக்கப்படும்.
கன்னியாகுமரி - பனாரஸ் காசி தமிழ்ச் சங்கம் வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (16367) ஜூன் 11, 18 ஆகிய நாள்களில் காஞ்சிபுரம், அரக்கோணம், பெரம்பூா் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூா், கூடூா் வழியாக இயக்கப்படும்.
அகமதாபாத் - திருச்சி சிறப்பு ரயிலானது (09419) ஜூன் 11, 18 ஆகிய நாள்களில் அரக்கோணம், பெரம்பூா், சென்னை எழும்பூா், தாம்பரம் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து திருத்தணி, மேலப்பாக்கம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் வழியாக இயக்கப்படும்.
காலதாமதம்...: திருநெல்வேலி - புரூலியா விரைவு ரயில் (22606) ஜூன் 6, 10, 13, 17 ஆகிய நாள்களில் தேவைப்படும் இடங்களில் 45 நிமிஷங்கள் நின்று தாமதமாகப் புறப்படும்.
