Dinamani
11-ஆம் நூற்றாண்டு சோழர் கால செப்பேடுகளை பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் திருப்பியளித்த நெதர்லாந்து அரசு!போக்சோ வழக்கு: மத்திய அமைச்சர் மகன் காவல் நிலையத்தில் சரண் தெலங்கானாவில் எஸ்ஐஆர் பணிகள் ஜூன் 15 முதல் தொடக்கம்நீட் விவகாரம்: மத்திய அமைச்சர் பதவியில் இருந்து தர்மேந்திர பிரதானை நீக்க ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தல்கேரளத்தில் புதிய முதல்வர் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்கும் பாஜக எம்எல்ஏக்கள்!இளைஞர்களைக் கரப்பான்பூச்சி, ஒட்டுண்ணிகளுடன் ஒப்பிட்ட விமர்சனம்: உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி விளக்கம்!சிபிஎஸ்இ 9-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஜூலை முதல் மும்மொழிக் கல்வி கட்டாயம்!புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!
/
திருச்சி

பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தை தமிழக அரசு ஏற்கக் கூடாது: வைகோ

ஹிந்தியைத் திணிக்கும் பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தை தமிழக அரசு ஏற்கக் கூடாது என மதிமுக பொதுச்செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

News image

வைகோ - விடியோ க்ளிப்

Updated On :55 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

ஹிந்தியைத் திணிக்கும் பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தை தமிழக அரசு ஏற்கக் கூடாது என மதிமுக பொதுச்செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் திருச்சி விமான நிலையத்தில் சனிக்கிழமை மேலும் கூறியதாவது: நீட் தோ்வை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய வேண்டும். நீட் தோ்வு கேள்வித்தாள் வெளியான பிரச்னையில் 22 லட்சம் மாணவா்கள் ஏமாற்றத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனா். இதற்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்.

பிஎம்ஸ்ரீ திட்டம் என்ற மும்மொழித் திட்டத்தை தமிழகத்தில் திணிக்க மத்திய பாஜக அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதை திமுக அரசு ஏற்கவில்லை. தமிழகத்தில் ஹிந்திக்கு இடமில்லை. இந்த நிலைப்பாட்டை ஜோசப் விஜய் அரசும் விட்டுவிடக்கூடாது.

இனி நடைபெறும் அரசு விழாக்களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துதான் முதலில் ஒலிக்க வேண்டும். அதன் பிறகு தேசிய கீதம் ஒலிக்கலாம். அதன் பிறகே வந்தே மாதரம்.

வந்தே மாதரம் பாடலில் இருக்கக்கூடிய சில வரிகள் சிறுபான்மை மக்களின் மனதை மிகவும் புண்படுத்தும் என்பதால் அந்த வரிகளை அகற்ற நேரு காலத்திலேயே முடிவெடுக்கப்பட்டது. அப்போது நீக்கப்பட்ட வரிகளை தற்போது சோ்த்து வந்தே மாதரத்தை அரங்கேற்றி இருக்கின்றனா். இது மதச் சாா்பின்மைக்கு முரணானது.

இந்த நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். தமிழக அரசும் இதே நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும். விஜய் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பாா்ப்போம் என்றாா்.

சட்டப்பேரவையில் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு எக்ஸ் தளத்தில் விஜய் பதிலளிப்பது குறித்துக் கேட்டதற்கு, ‘புதிதாக சட்டப்பேரவைக்குள் வந்திருக்கிறாா். அனுபவம் இல்லாததால் அப்படிப் பதிலளித்து இருக்கலாம். துளசி ஐயா வாண்டையாரின் புகழ் விழாவில் பங்கேற்க தஞ்சாவூா் செல்கிறேன்’ என்றாா் வைகோ.

தொடர்புடையது

பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தில் மாநில அரசு கையொப்பமிடக் கூடாது! தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்

பிஎம்ஸ்ரீ திட்டத்தில் மாநில அரசு கையொப்பமிடக் கூடாது! தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்

ஆட்சியமைக்க தவெகவை ஆளுநா் உடனடியாக அழைக்க வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

ஆட்சியமைக்க தவெகவை ஆளுநா் உடனடியாக அழைக்க வேண்டும்: துரை வைகோ எம்.பி.

பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம்

பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணைய தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு கடிதம்

உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த விதிகள் வகுக்கக் கோரி வழக்கு: அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த விதிகள் வகுக்கக் கோரி வழக்கு: அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

விடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
வீடியோக்கள்

ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மே 2026, 8:04 pm IST