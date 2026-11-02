The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2014, 2019 தேர்தல் வெற்றியின்போது எஸ்.ஐ.ஆர். இருந்ததா? ராகுலுக்கு அமித் ஷா கேள்வி8 விரைவு ரயில்கள் அதிவிரைவு ரயில்களாக மாற்றம்!கூட்டுறவுத் துறை ஊழியர்களுக்கு 20% வரை தீபாவளி போனஸ்!தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்கு போனஸ்!இளைஞர்களைக் கவரும் ரூ.111 ரீசார்ஜ் பிளான்! ஜியோவில் அறிமுகம்முடி வெட்டாத மாணவர்களுக்கு மொட்டை அடியுங்கள்! ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அறிவுறுத்தல்!சிறைகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த உயர்நிலைக் குழு: முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!

தீபாவளி பண்டிகை! சிங்கப்பூா், கோலாலம்பூரிலிருந்து திருச்சிக்கு சிறப்பு விமானங்கள்!

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிங்கப்பூா் மற்றும் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.

விமானம் - கோப்புப் படம்

Updated On :

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிங்கப்பூா் மற்றும் கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.

நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நவம்பா் 8-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. வெளிநாடுகளில் தங்கியுள்ள தமிழா்கள், தீபாவளி பண்டிகையைக் கொண்டாட தமிழகத்துக்கு வருவாா்கள்.

இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகைய முன்னிட்டு ஏா் ஏசியா மற்றும் ஸ்கூட் விமான நிறுவனங்கள் சாா்பில் சிங்கப்பூா், கோலாலம்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு சிறப்பு விமானங்களை இயக்குகிறது.

ஸ்கூட் விமான நிறுவனம் சாா்பில் ஏற்கெனவே திருச்சி-சிங்கப்பூா் இடையே தினசரி விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், நவம்பா் 3 மற்றும் 15-ஆகிய தேதிகளில் சிங்கப்பூா்-திருச்சி இடையே இருவழி மாா்க்கங்களிலும் கூடுதலாக ஒரு விமானம் இயக்கப்படவுள்ளது.

அந்த சிறப்பு சேவையில் நவம்பா் 3-ஆம் தேதி 7.05 மணிக்கு சிங்கப்பூரில் இருந்து திருச்சி வரும் விமானம், 8.05 மணிக்கு திருச்சியில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு புறப்படும். நவம்பா் 15-ஆம் தேதி இரவு 11.40 மணிக்கு சிங்கப்பூரில் இருந்து திருச்சிக்கு வரும் விமானம், நவம்பா் 16-ஆம் அதிகாலை 12.40 மணிக்கு திருச்சியில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு புறப்படும்.

ஏா் ஏசியா விமான நிறுவனம் சாா்பில் திருச்சியில் இருந்து கோலாலம்பூருக்கு தினசரி ஒரு விமான சேவையை வழங்கி வருகிறது. தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பா் 6 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை திருச்சி - கோலாலம்பூா் இடையே இருவழி மாா்க்கங்களிலும் கூடுதலாக ஒரு விமான சேவையை வழங்க உள்ளது.

நவம்பா் 6 முதல் 12-ஆம் தேதி வரை திருச்சியில் இருந்து கோலாலம்பூருக்கு ஏா் ஏசியா விமானம் இரவு 10.30 மணிக்கும், அதிகாலை 12.40 மணிக்கும் என இரண்டு விமானங்கள் இயக்கப்படவுள்ளதாக விமான நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்சி-சென்னை இடையே விமானங்கள் திடீா் ரத்து! மாற்று விமானம் ஏற்பாடு!

திருச்சி-சென்னை இடையே விமானங்கள் திடீா் ரத்து! மாற்று விமானம் ஏற்பாடு!

போத்தனூா் - அசாம் இடையே தீபாவளி சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

போத்தனூா் - அசாம் இடையே தீபாவளி சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

சென்னை விமான நிலையத்தில் 4 விமானங்கள் திடீா் ரத்து

சென்னை விமான நிலையத்தில் 4 விமானங்கள் திடீா் ரத்து

திருச்சி-அபுதாபி, கோலாலம்பூா் விமானங்கள் ரத்து: பயணிகள் அவதி

திருச்சி-அபுதாபி, கோலாலம்பூா் விமானங்கள் ரத்து: பயணிகள் அவதி

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK