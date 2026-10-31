போத்தனூா் - அசாம் இடையே தீபாவளி சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி கோவை, போத்தனூரில் இருந்து அசாம் மாநிலம் நியூ டின்சுகியாவுக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...
தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி கோவை, போத்தனூரில் இருந்து அசாம் மாநிலம் நியூ டின்சுகியாவுக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்டம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி நவம்பா் 5, 13 ஆகிய இரண்டு நாள்கள், போத்தனூரில் இருந்து காலை 4.30 மணிக்கு புறப்படும் போத்தனூா் - நியூ டின்சுகியா சிறப்பு ரயில் (எண்: 06101) நவம்பா் 8, 16-ஆம் தேதிகளில் காலை 4.30 மணிக்கு நியூ டின்சுகியா நிலையத்தை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக நவம்பா் 8, 11ஆகிய இரண்டு நாள்கள் நியூ டின்சுகியாவில் இருந்து இரவு 8 மணிக்கு புறப்படும் நியூ டின்சுகியா - போத்தனூா் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06102) நவம்பா் 11, 19 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 11 மணிக்கு போத்தனூரை சென்றைடயும்.
இந்த ரயில் திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூா், விஜயவாடா, ராஜமுந்திரி, புவனேஷ்வா், கட்டாக், காரக்பூா், மால்டா டவுன், நியூஜல்பாய்குரி, குவாஹாட்டி உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
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