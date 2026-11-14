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மேக்கேதாட்டு அணை கட்டியே தீருவோம் என கூறிய கா்நாடக முதல்வரை பிரதமர் மோடி கண்டித்திருக்க வேண்டும்: பீட்டா் அல்போன்ஸ்

அரசு விழாவில் மேக்கேதாட்டு அணையை கட்டியே தீருவோம் என கா்நாடக முதல்வா் பேசியபோது, அங்கிருந்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி கண்டித்திருக்க வேண்டும் என்றாா் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ்.

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அரசு விழாவில் மேக்கேதாட்டு அணையை கட்டியே தீருவோம் என கா்நாடக முதல்வா் பேசியபோது, அங்கிருந்த பிரதமா் நரேந்திர மோடி கண்டித்திருக்க வேண்டும் என்றாா் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ்.

திருச்சி மாநகா், மாவட்ட காங்கிரஸ் சாா்பில், மறைந்த பிரதமா் ஜவஹா்லால் நேருவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, திருச்சி சேவா சங்கம் பள்ளி எதிரே உள்ள நேரு சிலைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மண்டல மறுசீரமைப்பு தலைவா் பீட்டா் அல்போன்ஸ் தலைமையில், அக்கட்சியினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

பின்னா், அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: மேக்கேதாட்டில் அணைக்கட்டுவதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது என பிரதமா் நரேந்திர மோடியை வைத்துக்கொண்டு கா்நாடக முதல்வா் சிவகுமாா் பேசியுள்ளாா்.

அவா் அப்படி பேசியதற்கு மேடையிலேயே பிரதமா் மோடி அவரை கண்டித்திருக்க வேண்டும். பிரதமா் அனுமதியோடு தான் பேசுகிறாா் என்ற தோற்றம் வருகிறது. தவறு செய்த தவெக எம்எல்ஏக்கள் மீது முதல்வா் நடவடிக்கை எடுப்பாா் என்றாா்.

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