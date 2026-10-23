ஜனநாயகத்துக்கு காங்கிரஸ் அளித்த பங்களிப்பால் மோடி பிரதமராக உள்ளாா்: கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா்
ஜனநாயகத்துக்கு காங்கிரஸ் அளித்த பங்களிப்பால் மோடி பிரதமராக உள்ளாா் என்று கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் தெரிவித்தாா்.
டி.கே. சிவகுமாா்
ஜனநாயகத்துக்கு காங்கிரஸ் அளித்த பங்களிப்பால் மோடி பிரதமராக உள்ளாா் என்று கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் தெரிவித்தாா்.
உலக நாடுகள் புதிய உலக ஒழுங்கைத் தேடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், இந்தியாவில் சிலா் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த கனவுகாண்பதாகக் கூறி, காங்கிரஸ் கட்சியைப் பிரதமா் மோடி வியாழக்கிழமை விமா்சித்திருந்தாா். மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தியை நேரடியாகக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய மோடி, அவரை அரசியல் தலைவராக முன்னிலைப்படுத்த காங்கிரஸ் மேற்கொண்ட தோல்வியடைந்த முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை, ஓராண்டில் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து ஏவப்படும் ராக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையைவிட அதிகம் என்று கூறியிருந்தாா்.
இதுகுறித்து பெங்களூரில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்து முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் கூறியதாவது:
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நீண்ட வரலாறு உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சி இல்லையென்றால் நாட்டில் ஜனநாயகம் மலா்ந்திருக்காது என்பது பிரதமா் மோடிக்குக்கூடத் தெரியும். இந்தியாவுக்கு ஜனநாயகத்தை வழங்கிய கட்சி காங்கிரஸ். இன்று மோடி பிரதமராக இருக்கிறாா் என்றால், இந்தியாவின் தலைமைத்துவத்துக்கும் ஜனநாயகத்துக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி அளித்த பங்களிப்புதான் காரணம்.
ஒருவா் தனது வோ்களை மறந்துவிடக் கூடாது. வோ்களை மறந்தால் கனிகளைப் பெறமுடியாது. வெளிநாடுகளில் உள்ள அரசியல் தலைவா்கள், தொழிலதிபா்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் ராகுல் காந்தியைத் தங்கள் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அழைக்கின்றன. உலகமே உற்றுநோக்கும் தலைவராக ராகுல் காந்தி உள்ளாா் என்றாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.