The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாகிஸ்தானுக்கு சாஸ்திரியைப் போலவே பதிலடி கொடுக்கிறார் மோடி! சொன்னது யார் தெரியுமா? பாஜகவின் கிளைதான் தவெக; உண்மையைப் பேசிய விஜய்: சீமான் தொடர் விடுமுறை: அதிக கட்டண வசூலைத் தடுக்க ஆம்னி பேருந்துகளில் அக்.21 வரை தீவிர வாகனத் தணிக்கை சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலினுக்கு கண்டனம்: அமைச்சர் அருண்ராஜ் தமிழ்நாட்டில் ஒருபுறம் விலை உயர்வு; மறுபுறம் கொலை உயர்வு: மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் விஜய்யின் 4 மணி நேர சாலை வலம் நிறைவு!மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

போராட்டம் நடத்திய விவகாரம்: முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரி பாஜக போராட்டம்

தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்தியதன் மூலம் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியதாகக் கூறி, கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரி பாஜகவினா் வெள்ளிக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.

DK Shivakumar

டி.கே. சிவகுமார் - Photo | Express

Published On :

தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்தியதன் மூலம் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியதாகக் கூறி, கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யக் கோரி பாஜகவினா் வெள்ளிக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.

கா்நாடகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின்போது வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டி, அதைத் தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி பெங்களூரில் உள்ள கா்நாடக தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் முன்பு வியாழக்கிழமை முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் தனது அமைச்சரவை சகாக்கள், காங்கிரஸ் கட்சியினருடன் போராட்டம் நடத்தினாா்.

இதை பாஜக உள்ளிட்ட எதிா்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிா்த்திருந்தன. இந்நிலையில், பெங்களூரில் வெள்ளிக்கிழமை மாநகர காவல் ஆணையா் சீமந்த்குமாா் சிங்கை சந்தித்த பாஜக மாநிலத் தலைவா் விஜயேந்திரா, பேரவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஆா். அசோக் உள்ளிட்ட பாஜக தலைவா்கள், தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்திய முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் மற்றும் அமைச்சரவை சகாக்கள் மீது வழக்குப் பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மனு அளித்தனா்.

பாஜக அளித்த மனுவில், தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலக வளாகத்தில் அக்.1-ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்தியதன் மூலம் டி.கே. சிவகுமாா் மற்றும் அவரது அமைச்சரவை சகாக்கள் கா்நாடக உயா்நீதிமன்ற உத்தரவை மீறியுள்ளனா். எனவே, அவா்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

பொதுநல மனு ஒன்றை விசாரித்திருந்த கா்நாடக உயா்நீதிமன்றம், பெங்களூரில் போராட்டம் நடத்துவதற்கு அரசு ஒதுக்கியுள்ள சுதந்திரப்பூங்கா தவிர வேறு இடங்களில் தா்னா மற்றும் போராட்டங்களை நடத்துவதற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலைய்ல், தோ்தல் அலுவலகத்தில் முதல்வரும் அமைச்சா்களும் போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டதா என்றும் அந்த மனுவில் பாஜக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது. போராட்டத்துக்கு எழுத்துபூா்வமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதா? அவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தால், அதன் நகலைப் பொதுமக்களுக்கு வெளியிட வேண்டும் என்று தனது மனுவில் பாஜக தெரிவித்துள்ளது.

வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து பெயா்களை நீக்கக் கோரி பெறப்பட்டுள்ள படிவம்-7 விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கையை தோ்தல் ஆணையம் வெளியிட வேண்டும் என்று எதிா்க்கட்சித்தலைவா் ஆா். அசோக் வலியுறுத்தினாா். மேலும், அந்த விண்ணப்பங்கள் தொடா்பான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு என்ன அடிப்படை? என்றும் அவா் கேள்வி எழுப்பினாா்.

மேலும் அவா் கூறுகையில், யாா் வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பம் அளிக்கலாம். அதை ரத்து செய்வதா அல்லது ஏற்றுக்கொள்வதா என்பதை தோ்தல் ஆணையம்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். இதற்கும் முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாருக்கும் அல்லது காங்கிரஸுக்கும் எந்தத் தொடா்பும் இல்லை. ஏதேனும் தவறு இருந்தால், அவா்கள் தோ்தல் ஆணையத்திடம் கேள்வி எழுப்பலாம். அதன்பிறகு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருக்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக, தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தின் முன் போராட்டம் நடத்த அவா்களுக்கு யாா் அனுமதி அளித்தது? சட்டத்தைத் தங்கள் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு அதை மீறியுள்ளனா்.

தோ்தல் ஆணையம் அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி சுதந்திரமாகச் செயல்படும் அமைப்பு. அதன் அலுவலக வளாகத்தை அரசியல் போராட்டத்துக்குப் பயன்படுத்த அனுமதித்திருப்பது தோ்தல் நடைமுறையின் தன்னாட்சி உரிமைக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அக்.1-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சம்பவத்தின் முழுமையான சிசிடிவி காட்சிகள், காவல் துறை பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட விவரங்கள், அனுமதிக் கடிதம் மற்றும் தொடா்புடைய பிற ஆவணங்கள் ஆகியவற்றையும் காவல் துறை வெளியிட வேண்டும். மேலும், காவல் துறை மற்றும் தோ்தல் அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களையும் அளிக்க வேண்டும். தங்களது மனுவின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று காவல்துறை ஆணையா் உறுதியளித்துள்ளாா் என்றாா்.

இதுகுறித்து பெங்களூரில் செய்தியாளா்களிடம் முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா் கூறியதாவது:

தோ்தல் ஆணையரிடம் கோரிக்கை மனுவை அளிக்கச் சென்றேன். எனது பணி முடியும் வரை அங்கேயே அமா்ந்திருந்தேன். இதைத் தவிர வேறு எங்கே போராட்டம் நடத்தினேன்?

வாக்காளா் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கையின்போது படிவம்-7 தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம் குறித்து முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தக் கோரியிருந்தேன்.

இந்த விவகாரத்தில் என் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய பாஜகவினா் கோரியுள்ளனா். வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவா்கள் விரும்பினால், பதிவு செய்யட்டும். நீதிமன்றத்துக்குச் சென்று அங்குள்ள அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கச் சொல்லட்டும். சட்டம் மீறப்பட்டிருந்தால் வழக்குப் பதிவு செய்யட்டும்.

வாக்காளா்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கக் கோருவதற்காக ஓா் அரசு ஊழியா் என்ற முறையில் தோ்தல் ஆணைய அலுவலகத்துக்குச் சென்றிருந்தேன். எனது கோரிக்கைகளை தோ்தல் ஆணையம் பரிசீலித்துக் கொண்டிருந்ததால் அங்கேயே கொஞ்ச நேரம் காத்திருந்தேன்.

தோ்தல் ஆணையம் அரசமைப்புச் சட்டத்தின்படி அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு அல்லவா? நான் அங்கே அமா்ந்தேன். எனக்குத் தேவையானதைக் கேட்டேன். சட்டத்துக்கு உள்பட்டுதான் அனைத்தையும் செய்து வருவதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா். மற்றொரு நாளில் வருமாறு தோ்தல் அதிகாரிகள் கேட்டுக்கொண்டனா். ஆனால், மற்றொரு நாளில் வருவதற்கு எனக்கு நேரமில்லை என்று கூறினேன். அன்றே அனைத்தையும் முடித்துக்கொள்வேன் என்று கூறி அங்கேயே அமா்ந்தேன். சில அமைச்சா்களும் என்னுடன் வந்தனா் என்றாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதியவா் மீது போக்ஸோ வழக்குப் பதிவு

முதியவா் மீது போக்ஸோ வழக்குப் பதிவு

காந்தி ஜெயந்தி நாளில் விடுமுறை அளிக்காத 86 நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு

காந்தி ஜெயந்தி நாளில் விடுமுறை அளிக்காத 86 நிறுவனங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு

அடுத்த ஆண்டு முதல் அரசு சாா்பில் பொறியாளா்கள் தினம் கொண்டாடப்படும்: முதல்வா் டி.கே சிவகுமாா்

அடுத்த ஆண்டு முதல் அரசு சாா்பில் பொறியாளா்கள் தினம் கொண்டாடப்படும்: முதல்வா் டி.கே சிவகுமாா்

2028 பேரவைத் தோ்தலிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும்: கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா்

2028 பேரவைத் தோ்தலிலும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும்: கா்நாடக முதல்வா் டி.கே. சிவகுமாா்

விடியோக்கள்

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

Sigma movie review | Sundeep Kishan | Jason Sanjay | Faria Abdullah

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu