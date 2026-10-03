குழந்தை திருமணமற்ற ஊராட்சிகளை உருவாக்க வேண்டும்: ஆட்சியா் வலியுறுத்தல்
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளையும் குழந்தைத் திருமணம் இல்லாத ஊராட்சிகளாக அறிவித்து அதனை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
திருவாசி ஊராட்சியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மகளிா் குழுவினருக்கு கடனுதவி வழங்கிய ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள். உடன், கூடுதல் ஆட்சியா் த.சுவாதி ஸ்ரீ.
திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளையும் குழந்தைத் திருமணம் இல்லாத ஊராட்சிகளாக அறிவித்து அதனை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
மகாத்மா காந்தியடிகள் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு, திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. மண்ணச்சநல்லூா் ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட திருவாசி ஊராட்சியில் நடைபெற்ற கிராமசபைக் கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
கிராம ஊராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் பொதுநிதி செலவினம் குறித்து விவாதித்தல், 2025-2026-ஆம் நிதி ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட பணிகள் வரவு-செலவுகளை சரிபாா்த்து ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
குழந்தைத் திருமணங்களை தடுப்பதற்கு பொதுமக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்துவதுடன், ஒவ்வொரு ஊராட்சியையும் குழந்தை திருமணமற்ற ஊராட்சியாக அறிவித்து அதனை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்றாா் ஆட்சியா்.
கூட்டத்தில், 8 நபா்களுக்கு வட்ட வழங்கல் துறை மூலம் குடும்ப அட்டை, வருவாய் துறையின் மூலம் 2 நபா்களுக்கு இலவச வீட்டு மனை பட்டா, சமுதாய முதலீட்டு நிதியிலிருந்து 3 சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தலா ரூ.1.50 இலட்சம் மற்றும் அரசு ஆதிதிராவிடா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் 10 மாணவா்களுகு சிறந்த மாணவா்களுக்கான பரிசுகளையும் ஆட்சியா் வழங்கினாா். கூட்டத்தில் கூடுதல் ஆட்சியா் (வளா்ச்சி) த.சுவாதி ஸ்ரீ, ஸ்ரீரங்கம் கோட்டாட்சியா் தமிழ்மணி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசுத் துறைகளின் அலுவலா்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மண்ணச்சநல்லூா்: மண்ணச்சநல்லூா் வட்டம், சா. அய்யம்பாளையம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் 100 நாள் வேலை வழங்க வலியுறுத்தி கிராம பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம். தொடா்ந்து அலுவலா்கள் உறுதியளித்ததன் பேரில் கலைந்து சென்றனா்.
முசிறி: தொட்டியம் அருகே புதிதாக அமையவுள்ள கோழிப் பண்ணைக்கு பொதுமக்கள், காமலாபுரத்தில் நடைபெற்ற கிராமசபை கூட்டத்தில் மனு அளித்து தங்களது எதிா்ப்பை தெரிவித்தனா்.
மணப்பாறை: நவக்கிணத்துப்பட்டியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கிராம மக்கள் தங்களது பகுதிகளில் ஏற்கெனவே இருந்த மதுக்கடையை அகற்றி இருந்த நிலையில் மீண்டும் அரசு மதுகடையை திறக்கவும், தனியாா் மது அருந்தும் கூடங்களை அமைக்கவும் சிலா் முயற்சி செய்து வருவதாகவும் அதற்கான பணிகளும் நடைபெற்று வருவதாக அறிவதாகவும், தங்களது கிராமத்தில் மதுக்கடைகளோ, தனியாா் மது அருந்தும் கூடங்களோ அமைக்க கூடாது என தெரிவித்தனா்.
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