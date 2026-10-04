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மாநகரில் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்க 3 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் பணி: மாநகராட்சி ஆணையா் தகவல்

திருச்சி மாநகராட்சியில் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்க 3 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக மாநகராட்சி ஆணையா் பொன்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.

திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அம்பேத்கா் நகரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நாற்றங்கால் உற்பத்தி மையத்தை சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்த மாநகராட்சி ஆணையா் பொன்மணி.

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திருச்சி மாநகராட்சியில் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்க 3 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவதாக மாநகராட்சி ஆணையா் பொன்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.

திருச்சி மாநகராட்சி, ஒன்றாவது மண்டலத்துக்குள்பட்ட அம்பேத்கா் நகரில் நாற்றாங்கால் அமைத்து கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் மையத்தை சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்த அவா் கூறியது:

இந்த மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி மையம் போல மற்ற 4 மண்டலங்களிலும் மரக்கன்றுகள் உற்பத்தி மையம் அமைக்கப்படும். மாநகரில் வெப்பத்தின் தாக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும், பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்கவும் 3 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், மாநகரில் பல்வேறு இடங்களில் குறுங்காடுகள் திட்டமும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மாநகராட்சி பூங்காக்கள், மேல்நிலைத் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடங்கள், சாலையோரங்கள், ஆற்றங்கரையோரம் என இதுவரை 45 சதவீத மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.

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