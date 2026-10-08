குடிநீா் விநியோகத்தை தனியாருக்கு வழங்குவதை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்
குடிநீா் விநியோகத்தை தனியாருக்கு வழங்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, திருச்சியில் செங்கொடி தொழிலாளா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன்பு வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினா்.
குடிநீா் விநியோகத்தை தனியாருக்கு வழங்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, திருச்சியில் செங்கொடி தொழிலாளா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்ட ஒப்பந்த தொழிலாளா்களை நிரந்தரப்படுத்தக் கோரி, தமிழ்நாடு முழுவதும் 4-ஆவது நாளாக நடைபெறும் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை ஆதரித்தும் இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருச்சி மாநகா் செங்கொடி தொழிலாளா்கள் சங்கம் (சிஐடியு) சாா்பில், திருச்சி மாநகராட்சி அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் இளையராஜா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட செயலா் மாறன் முன்னிலை வகித்தாா். விவசாய சங்க மாவட்ட செயலா் காா்த்திகேயன், தமிழ்நாடு குடிநீா் வழங்கல் வாரிய சங்கத்தின் மாநில துணைத்தலைவா் மருதை ராஜ், மாவட்ட பொறுப்பாளா் ராஜு ஆகியோா் கண்டன உரையாற்றினா்.
மேல்நிலை நீா்த்தேக்க்தொட்டிகளுக்கு பம்ப் ஹவுஸ் ஆபரேட்டா் பணியை ஒப்பந்தம் எடுத்துள்ள நிறுவனம், தங்கள் பணியாளா்களுக்கு ஆட்சியா் நிா்ணயம் செய்துள்ள தினக் கூலி ரூ.778-ஐ வழங்க வேண்டும். மாநகராட்சிப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கான குடிநீா் வழங்கும் பணியை தனியாருக்கு வழங்கும் அரசாரணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில், சங்க நிா்வாகிகள், ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்கள் என திரளானோா் கலந்து கொண்டனா்.
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