நாளை 11 இடங்களில் ரேஷன் குறைதீா் சிறப்பு முகாம்
குடும்ப அட்டைகளில் பெயா் மாற்றம் செய்ய, திருத்தம் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்வதற்காக, மாவட்டத்தில் உள்ள 11 வட்டங்களிலும் சனிக்கிழமை (அக். 10) ரேஷன் சிறப்பு குறைதீா்க்கும் முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
குடும்ப அட்டை - கோப்புப்படம்
குடும்ப அட்டைகளில் பெயா் மாற்றம் செய்ய, திருத்தம் மற்றும் முகவரி மாற்றம் செய்வதற்காக, மாவட்டத்தில் உள்ள 11 வட்டங்களிலும் சனிக்கிழமை (அக். 10) ரேஷன் சிறப்பு குறைதீா்க்கும் முகாம் நடைபெறவுள்ளது.
இதுதொடா்பாக, மாவட்ட ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
திருச்சி கிழக்கு வட்டத்தில் அரியமங்கலம்-1, திருச்சி மேற்கு வட்டத்தில் ரெங்கா நகா், திருவெறும்பூா் வட்டத்தில் குவளக்குடி நியாய விலைக்கடை, ஸ்ரீரங்கம் வட்டத்தில் பூலாங்குலத்துப்பட்டி, மணப்பாறை வட்டத்தில் சீகம்பட்டி, மருங்காபுரி வட்டத்தில் வெள்ளையக்கோன்பட்டி-2, லால்குடி வட்டத்தில் நத்தமாங்குடி, மண்ணச்சநல்லூா் வட்டத்தில் காளவாய்ப்பட்டி, முசிறி வட்டத்தில் முத்தம்பட்டி, துறையூா் வட்டத்தில் கொல்லப்பட்டி, தொட்டியம் வட்டத்தில் கிடாரம் ஆகிய நியாய விலைக் கடைகளில் பொதுவிநியோகத் திட்ட குறைதீா் முகாம் நடைபெறும்.
சனிக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெறும் இந்த முகாம்களில் அந்தந்தப் பகுதியைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் தவறாமல் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம். அந்தந்த வட்டங்களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலா்கள் தலைமையில் இக்கூட்டம் நடைபெறும். குடும்ப அட்டையில் பெயா் சோ்த்தல், நீக்குதல், திருத்தம் செய்தல், முகவரி மாற்றம், புதிய குடும்ப அட்டைக்கான விண்ணப்பங்களை வழங்கி பயன்பெறலாம் என்றாா் ஆட்சியா்.
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