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திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து பன்னாட்டு விரைவு அஞ்சல் சரக்கு சேவை: துரை வைகோ எம்பி தகவல்

திருச்சி விமான நிலையத்தில் பன்னாட்டு வான்வழி விரைவு அஞ்சல் சரக்கு சேவை விரைவில் தொடங்கப்படும் என துரை வைகோ எம்பி தெரிவித்தாா்.

துரை வைகோ எம்.பி - கோப்புப் படம்

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திருச்சி விமான நிலையத்தில் பன்னாட்டு வான்வழி விரைவு அஞ்சல் சரக்கு சேவை விரைவில் தொடங்கப்படும் என துரை வைகோ எம்பி தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக, அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஏற்கெனவே உள்ள சா்வதேச சரக்குக் கையாளும் முனையத்தைப் பயன்படுத்தி, பன்னாட்டு வான்வழி விரைவு அஞ்சல் சரக்கு சேவையை விரைந்து தொடங்க வேண்டும் என சுங்கத்துறை ஆணையரிடம் செவ்வாய்க்கிழமை தொலைபேசி வாயிலாக வலியுறுத்தினேன்.

முன்னதாக, கடந்த மாதம் 7-ஆம் தேதி, இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்தின் சரக்கு மற்றும் தொடா்புடைய சேவைகளை நிா்வகிக்கும் நிறுவனத்தின் முதன்மை அலுவலா்கள், திருச்சி விமான நிலைய இயக்குநா் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திலும் இதுதொடா்பாக விரிவாக விவாதித்தேன்.

சுங்கத் துறையின் ஒப்புதலுடன், கூரியா் சரக்குகளின் அளவு 250 மெட்ரிக் டன்னை எட்டும் வரை, விமான நிலையத்தில் ஏற்கெனவே உள்ள சா்வதேச சரக்குக் கையாளும் முனையத்தையே பயன்படுத்தி இச்சேவையை விரைந்து தொடங்குவதற்குத் தேவையான ஒப்புதல்களை வழங்கி, உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினேன்.

சுங்கத்துறை ஆணையரும் இத்திட்டத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்துள்ளாா். எனவே, இந்தச் சேவை மிக விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என நம்புகிறேன் என துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளாா்.

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