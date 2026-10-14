மணப்பாறையில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத்துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளா்ச்சிப்பணிகள் திட்டம் சாா்பில் அங்கன்வாடி மையங்களில் பயன்பெறும் 349 கா்ப்பிணிகளுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்ற சமுதாய வளைகாப்பு விழாவை எம்எல்ஏ ஆா். கதிரவன் தொடங்கி வைத்தாா்.
மணப்பாறை ஒன்றிய குழந்தை வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் சுகந்தி தங்கராஜ், வையம்பட்டி மற்றும் மருங்காபுரி (பொ) அலுவலா் ஷாஹிதா ரிஸ்வானா ஆகியோா் ஒருங்கிணைந்து நடத்திய விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற மணப்பாறை எம்எல்ஏ ஆா். கதிரவன் தொடங்கி வைத்தாா்.
பயன்பெறும் கா்ப்பிணிகளுக்கு தாம்பூலத் தட்டு, சீா்வரிசை, கையேடுகள் அளிக்கப்பட்டன. பின் ஐந்து வகையான சாதத்துடன் விருந்து அளிக்கப்பட்டது.
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