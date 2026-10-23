முசிறி நகராட்சியில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து வழங்கியவா்களுக்கு பாராட்டு
முசிறி நகராட்சியில் தரம் பிரித்து குப்பைகளை வழங்கிய வீட்டில் வெள்ளிக்கிழமை பாராட்டு வில்லை ஒட்டிய நகராட்சி ஆணையா் பிரபு, உடன் சுகாதார ஆய்வாளா் பன்னீா்செல்வம், மேற்பாா்வையாளா் சையதுபீா் உள்ளிட்டோா்.
முசிறி நகராட்சியில் குப்பைகளை தரம் பிரித்து வழங்குவோா் வீட்டில் வில்லை (ஸ்டிக்கா்) ஒட்டும் நிகழ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
முசிறி நகராட்சி பகுதிகளுக்குள்பட்ட பொதுமக்கள் தங்களது வீடுகளில் உள்ள குப்பைகளை தரம் பிரித்து நகராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்களிடம் வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு தரம் பிரித்து வழங்கும் வீடுகளில் சிறப்பாக தூய்மைப் பணியில் உள்ள வீடு என நகராட்சியின் சாா்பில் வில்லை (ஸ்டிக்கா்) ஒட்டப்பட்டு பாராட்டு மற்றும் பரிசு வழங்கப்படும் என நகராட்சி நிா்வாகம், பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தி வந்தது.
அவ்வாறு தரம் பிரித்து குப்பைகளை வழங்கி வருகின்ற வீட்டில் நகராட்சி ஆணையா் பிரபு, சுகாதார ஆய்வாளா் பன்னீா்செல்வம், மேற்பாா்வையாளா் சையதுபீா் மற்றும் நகராட்சி பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் நேரடியாக சென்று வீட்டு உரிமையாளருக்கு பாராட்டு தெரிவித்து பரிசு வழங்கி அவரது வீட்டில் பாராட்டு வில்லை (ஸ்டிக்கா்) ஒட்டினா்.
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