பெண்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல்: 90 வழக்குகளில் பாதுகாப்பு ஆணை
திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் வழக்குகளில் 90 வழக்குகளுக்கு பாதுகாப்பு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று மத்திய மண்டல காவல் துறைத் தலைவா் வே. பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் வழக்குகளில் 90 வழக்குகளுக்கு பாதுகாப்பு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று மத்திய மண்டல காவல் துறைத் தலைவா் வே. பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 1998-ன் பிரிவு 4 பாலியல் குற்றங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் அல்லது பாரதிய நியாய சன்ஹிதா 2023-ன் பிரிவுகள் 74, 75, 76, 77, 78, 79 அல்லது 296 ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றம் புரிந்த நபா்கள் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை நேரடியாகவோ, வாய்மொழியாகவோ, கடிதம் மூலமோ, கைப்பேசி அல்லது மின்னணு அஞ்சல் வழியாகவோ அல்லது மூன்றாம் நபா்கள் மூலம் தொடா்புகொள்வதைத் தடுக்கும் பொருட்டும் தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் பிரிவு 7சி-யில் பாதுகாப்பு ஆணை வழங்கப்படுவது அமலில் உள்ளது.
இந்தச் சட்டத்தில் 7சி-இன் படி பாதுகாப்பு ஆணை பெற்ற வழக்குகளில் குற்றம் புரிந்த நபா்கள் மீண்டும் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டால் 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.1 லட்சம் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.
அதன்படி, திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில் பெண்களை துன்புறுத்துவதை தடுக்கும் பொருட்டு புதுக்கோட்டை - 3, கரூா் - 8, பெரம்பலூா் - 4, அரியலூா் - 3, தஞ்சாவூா் - 30, திருவாரூா் - 7, நாகப்பட்டினம் - 16 மற்றும் மயிலாடுதுறையில் - 19 என மொத்தம் 90 பாதுகாப்பு ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இதில், பெண்கள் துன்புறுத்தல் வழக்குகள் தொடா்பாக 59 பாதுகாப்பு ஆணைகளும், போக்ஸோ வழக்குகள் தொடா்பாக 30 பாதுகாப்பு ஆணைகளும், இதர வழக்கு தொடா்பாக ஒரு ஆணையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய மண்டலத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களில் ஈடுபடுவோா் மீது உரிய பாதுகாப்பு ஆணைகள் வழங்கி நடவடிக்கை எடுக்க திருச்சி உள்பட 9 மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
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