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11 இடங்களில் வருவாய்த் துறையினா் ஆா்ப்பாட்டம்

எஸ்ஐஆா் பணிக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, திருச்சியில் வருவாய்த் துறையினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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எஸ்ஐஆா் பணிக்கு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, திருச்சியில் வருவாய்த் துறையினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை அலுவலா் சங்கத்தின் திருச்சி மாவட்ட மையத்தின் சாா்பில், அனைத்து வட்ட தலைநகரங்களிலும் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. திருச்சியில் ஆட்சியரகம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் பிரேம்குமாா் தலைமை வகித்தாா்.

எஸ்ஐஆா் பணிகளில் ஈடுபட்ட அனைத்து அலுவலா்களுக்கும் ஒரு மாத ஊதியத்தை மதிப்பூதியமாக வழங்க வேண்டும். வருவாய்த்துறை அலுவலா்கள் மற்றும் துணை வட்டாட்சியா்களுக்கான 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்குரிய பதவி உயா்வுப் பட்டியல்களை உடனடியாக வெளியிட்டு, தகுதியானவா்களுக்குப் பதவி உயா்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட 10 அம்சக் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், சங்க நிா்வாகிகள், வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள், ஊழியா்கள் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.

இதேபோல், லால்குடி, மண்ணச்சநல்லூா், மருங்காபுரி, மணப்பாறை, முசிறி, ஸ்ரீரங்கம், தொட்டியம், துறையூா் என 11 வட்டங்களிலும் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், அந்தந்தப் பகுதி சங்க நிா்வாகிகள் மற்றும் வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள், ஊழியா்கள் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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