பாஜகவுக்கு எதிரான கட்சிதான் தவெக: காதா் மொகிதீன் பேட்டி
பாஜகவின் கொள்கைகளுக்கு எதிரான கட்சிதான் தவெக என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சியில் சனிக்கிழமை பேட்டியளித்த இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் உள்ளிட்டோா்.
பாஜகவின் கொள்கைகளுக்கு எதிரான கட்சிதான் தவெக என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசியத் தலைவா் கே.எம். காதா் மொகிதீன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து திருச்சியில் சனிக்கிழமை அவா் மேலும் கூறியதாவது: வரும் 14 ஆம் தேதி சமயபுரத்தில் கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி சாா்பில் இதயங்களை இணைப்போம் என்ற விழா நடைபெறுகிறது. இதில் முஸ்லிம் லீக் கொள்கையை இணையத்தில் எப்படி கொண்டு செல்வது என்பது குறித்து கட்சியினருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
எஸ்ஐஆா், தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் பதவி நீக்க விவகாரம் உள்ளிட்டவை தொடா்பாக தோ்தல் ஆணையக் கூட்டத்தில் தவெக வெளிநடப்பு செய்துள்ளது. தவெக ஆட்சியில் நீண்டகால முஸ்லிம் ஆயுள் சிறைவாசிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
பாஜக கொள்கைக்கு எதிராக உள்ள கட்சியாக தவெக உள்ளது. தவெகவினா் பாஜகவுக்கு எதிா் நிலைப்பாட்டில்தான் உள்ளாா்கள் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை. மத்தியில் ஆட்சி செய்பவா்களுடன் அரவணைத்துச் சென்றால்தான் மாநிலத்தில் சிறப்பாக ஆட்சி செய்ய முடியும்.
மாநில உரிமையை பாதுகாக்கும் விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சிறப்பாகச் செயல்படுகிறது. கொள்கை எதிரியாக இருப்பதால் எல்லாவற்றுக்கும் எதிா்த்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. நல்லது செய்தால் பாராட்ட வேண்டும் என்றாா் அவா்.
பின்னா், வரும் 14ஆம் தேதி நடைபெறும் நிகழ்வுக்கான இலச்சினையையும் அவா் வெளியிட்டாா். நிகழ்வில் சிறுபான்மையினா் நலத் துறை அமைச்சர் ஏ.எம். ஷாஜகான், முஸ்லிம் லீக் மாநில துணைத் தலைவா் அப்துல்ரஹ்மான் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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