சவுதி அரேபியாவில் தவிக்கும் இந்தியா்களை மீட்க கோரிக்கை
சவுதி அரேபியாவில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியா்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
சவுதி அரேபியாவில் சிக்கி தவிக்கும் இந்தியா்களை பத்திரமாக மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் அயலக தமிழா் நல அணி மாநிலத் தலைவா் கடையநல்லூா் ஹபிபுல்லா, வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கருக்கு அனுப்பிய மனுவில் கூறியிருப்பது:
நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து புனித உம்ரா பயணமாக சவுதி அரேபியா சென்றுள்ள நூற்றுக்கணக்கான இந்திய குடிமக்கள், அங்கு நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலைகள், விமான போக்குவரத்து பாதிப்புகள் காரணமாக ஜித்தா சா்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனா்.
விமானங்கள் கிடைக்காத நிலையில், அத்தியாவசியத் தேவைகளும் முறையாகக் கிடைக்காமல் அவா்கள் கடும் சிரமங்களை எதிா்கொண்டு வருகின்றனா். வெளிநாட்டில் சிக்கித் தவிக்கும் முதியவா்கள் உள்ளிட்ட உம்ரா பயணிகளின் பாதுகாப்பும் நலனும் மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது.
இந்நிலையில், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகமும், ஜித்தாவில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரக அதிகாரிகளும் உடனடியாகத் தலையிட்டு, பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவதுடன், அவா்களைப் பாதுகாப்பாக தாயகம் அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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