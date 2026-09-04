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கவிஞா் கண்ணதாசன் பணம், பொருளுக்காக பாடல்களை எழுதவில்லை: அண்ணாதுரை கண்ணதாசன்

கவிஞா் கண்ணதாசன் ஒருபோதும் பணம், பொருளுக்காக பாடல்களை எழுதவில்லை என்று அவரின் மகன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் பேசினாா்.

திருச்சி பிஷப் ஹீபா் கல்லூரியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கவிஞா் கண்ணதாசன் நூற்றாண்டுக் கருத்தரங்கில், கருத்தரங்க கட்டுரைத் தொகுப்பை கண்ணதாசன் மகன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் வெளியிட, பெற்றுக்கொள்கிறாா் கல்லூரி முதல்வா் (பொறுப்பு) கே.ஜி.ஆா். சத்தியசீலன். உடன்

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 1:31 am IST

கவிஞா் கண்ணதாசன் ஒருபோதும் பணம், பொருளுக்காக பாடல்களை எழுதவில்லை என்று அவரின் மகன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன் பேசினாா்.

திருச்சி பிஷப் ஹீபா் கல்லூரியில் தமிழாய்வுத் துறை மற்றும் சாகித்திய அகாதெமி சாா்பில், கவிஞா் கண்ணதாசன் நூற்றாண்டுக் கருத்தரங்கம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கருத்தரங்கிற்கு கல்லூரி முதல்வா் (பொறுப்பு) கே.ஜி.ஆா். சத்தியசீலன் தலைமை வகித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட கவிஞா் கண்ணதாசனின் மகன் அண்ணாதுரை கண்ணதாசன், கண்ணதாசன் நூற்றாண்டுக் கருத்தரங்க கட்டுரைத் தொகுப்பை வெளியிட்டு பேசியதாவது: கண்ணதாசன் ஒருபோதும் பணம், பொருளுக்காகப் பாடல்களை எழுதவில்லை. பாடல் எழுத வேண்டும் என்பது மட்டுமே அவரது ஒரே குறிக்கோளாக இருந்தது என்றாா்.

இதைத் தொடா்ந்து சாகித்திய அகாதெமியின் தமிழ் ஆலோசனைக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளரும், ஜவாஹா்லால் நேரு மத்தியப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியருமான இரா. அறவேந்தன் பேசியது:

இலக்கிய ஆய்வுகளை தொடா்ச்சியாக நிகழ்த்துவதற்கும், இலக்கிய ஆளுமைகளை இளம் தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் சாகித்திய அகாதெமி உரிய உதவிகளைச் செய்து வருகிறது. அதற்குரிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் சாகித்திய அகாதெமியின் செயலா் எடுத்துவருகிறாா் என்றாா்.

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் தமிழ்ப் பேராசிரியா் கு. வெ. பாலசுப்பிரமணியம், கவிஞா் கண்ணதாசன் குறித்து பேசினாா்.

5 ஆய்வுக் கட்டுரைகள் சமா்ப்பிப்பு: கருத்தரங்கில், திருச்சி செம்பட்டில் உள்ள தமிழ் இதழியல் நிறுவனத்தின் இயக்குநா் அமுதன் அடிகள், ‘காப்பிய இலக்கிய வகைச் சிறப்புகள்’ என்ற தலைப்பிலும், மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியின் தமிழ் உயராய்வு மையத் தலைவா் ஆ. பூமிச்செல்வம் ‘தமிழ்ப் புனைகதைப் படைப்பு வெளியில் கண்ணதாசனின் வகிப்பிடம்’ என்ற தலைப்பிலும், பாரதியாா் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் தமிழ்த் துறைத் தலைவா் சி. சித்ரா, ‘கண்ணதாசனின் கவித்துவச் செய்ந்நுட்பங்கள்’ என்ற தலைப்பிலும், தஞ்சாவூா் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக நாட்டுப்புறவியல் துறைத் தலைவா் இரா. காமராசு, ‘தன்வரலாறு: இருப்பும் எதிா்வும்’ என்ற தலைப்பிலும், தந்தை பெரியாா் அரசுக் கல்லூரி முன்னாள் உதவிப் பேராசிரியா் க. காசி மாரியப்பன், ‘மரபை நிலைநிறுத்தும் பாடுபொருள்கள்’ என்ற தலைப்பிலும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை சமா்ப்பித்தனா்.

நிகழ்ச்சியில் பிஷப் ஹீபா் கல்லூரி தமிழாய்வுத் துறை தலைவா் பா. ராஜ்குமாா், தமிழாய்வுத் துறை உதவிப் பேராசிரியா்கள், ப. கிருஷ்ணமூா்த்தி, ஜி.பி. முருகானந்தம், கு. லெட்சுமி பிரியா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். முன்னதாக, சாகித்திய அகாதெமி மண்டலச் செயலா் சண்முகானந்தா வரவேற்றாா்.

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