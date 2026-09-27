The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட வாய்ப்பு: ஞானேஷ் குமார் மீது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் குற்றச்சாட்டு! மணிப்பூரில் 2 பேர் சுட்டுக் கொலை: முதல்வர் கண்டனம் பெட்டி மாறியதால்தான் இந்த இடைத்தேர்தல்: எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்களுக்கே இந்த நிலை என்றால் சாமானிய மக்களின் கதி? மு.க. ஸ்டாலின்வணிகரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு சீல்! உச்சநீதிமன்றம்திரைப்பட தயாரிப்பு ஒப்பந்தம் வழக்கு! நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன்!நிர்மல்குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு!

மூவானூா் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

மூவானூா் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

மின்தடை - கோப்புப் படம்

Published On :

திருச்சி மாவட்டம், மூவானூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை  மின்சாரம் இருக்காது.

வேங்கை மண்டலம் துணை மின் நிலையத்திலிருந்து மின்சாரம் பெறும்  மூவானூா், வேங்கை மண்டலம், தண்ணீா்ப்பந்தல், மேலகண்ணுக்குளம், கீழக் கண்ணுக்குளம், பாா்வதிபுரம், குருவம்பட்டி, கல்லூா், வேப்பந்துறை, சோழங்கநல்லூா், செந்தாமரைக்கண், சிறுகாம்பூா், நெ. 2 கரியமாணிக்கம், சென்னகரை, ராமகிரிப்பட்டி, செங்குடி, வாழ்மால்பாளையம், செட்டிமங்கலம், நெய்வேலி, கிளியநல்லூா்

வாத்தலை, வி. மணியம்பட்டி, சிலையாத்தி, துடையூா், பாண்டியபுரம், சுனைப்புகழ்நல்லூா், ஈச்சம்பட்டி, மூவராயன்பாளையம், கவுண்டம்பட்டி, குருவிக்காரன்குளம், காட்டுக்குளம், தீராம்பாளையம்

தில்லாம்பட்டி, பழையூா், செங்குளிப்பட்டி, உடையாம்பட்டி, திருப்பைஞ்ஞீலி, திருவரங்கப்பட்டி, பெரமங்கலம், சத்திரப்பட்டி, மாயாண்டி கொட்டம், காளவாய்ப்பட்டி, பூனாம்பாளையம்,,  திருவெள்ளறை, ராசாம்பாளையம்

சாலக்காடு, புலிவலம், மண்பாறை, சந்தனப்பட்டி, டி. புதுப்பட்டி, பழம்புதூா், திருத்தலையூா், நல்லயம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை ஸ்ரீரங்க கோட்ட செயற்பொறியாளா்  ஆா். செல்வம் தெரிவித்தாா். 

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருவானைக்காவல் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

திருவானைக்காவல் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

அம்பாபூா், விக்கிரமங்கலம் பகுதிகளில் இன்று மின்தடை

அம்பாபூா், விக்கிரமங்கலம் பகுதிகளில் இன்று மின்தடை

சாத்தமங்கலம்,திருமானூா் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

சாத்தமங்கலம்,திருமானூா் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

மூவானூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆக. 25-இல் மின்நிறுத்தம்

மூவானூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆக. 25-இல் மின்நிறுத்தம்

விடியோக்கள்

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS