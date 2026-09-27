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தா.பேட்டை பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

திருச்சி மாவட்டம் தா. பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரும் திங்கள்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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திருச்சி மாவட்டம் தா. பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரும் திங்கள்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

தா.பேட்டை துணை மின்நிலைய பராமரிப்புப் பணியால் தா. பேட்டை, பிள்ளாதுரை, மேட்டுப்பாளையம், எரகுடி, தேவானூா், ஆராய்ச்சி, வளையெடுப்பு, பைத்தம்பாறை, மகாதேவி, ஜம்புமடை, கரிகாலி, பச்சப்பெருமாள்பட்டி, நெட்டவேலம்பட்டி, காருகுடி, ஆங்கியம், அலகாபுரி, ஊரக்கரை, பெருகனூா், கலிங்கப்பட்டி, வாளசிராமணி, கஞ்சம்பட்டி, வெள்ளாளப்பட்டி, தேவானூா்புதூா், மாணிக்கபுரம், கோணப்பம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி, முத்துராஜாபாளையம், லட்சுமணபுரம், பிள்ளாபாளையம், கண்ணனூா், பேரூா், உள்ளூா், மங்கலம், ஜம்புநாதபுரம், திருத்தலையூா், ஆா். கோம்பை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரும் திங்கள்கிழமை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது.

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