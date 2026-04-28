வேலூா் மாவட்டத்தில் வாக்கு எண்ணும் பணிகள் தொடா்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.கூட்டத்தில் வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியகும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தலைமை வகித்து பேசியது.
வேலூா் மாவட்டத்தில் வரும் மே மாதம் 4 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் 14 மேசைகள், நாற்காலிகள், எழுது பொருள்கள், ஒலிபெருக்கி அமைப்பு, கணினிகள், இணைய வசதி, தொலைபேசி மற்றும் பிரிண்டா் ஆகிய வசதிகளுடன் இருக்க வேண்டும்.
தபால் வாக்கு எண்ணும் கூடம் 46 மேசைகள், நாற்காலிகள், தனி அறைகள், 2 கணினிகள், இணைய வசதி, தொலைபேசி மற்றும் பிரிண்டா் ஆகிய வசதிகளுடன் இருக்க வேண்டும். ஊடக மையம் ஒன்று அமைக்கப்பட வேண்டும். இதில் தொலைபேசி இணைய வசதியுடன் கூடிய ஒரு கணினி, நகல் எடுக்கும் இயந்திரம் மற்றும் தொலைக்காட்சி ஆகிய வசதிகள் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
பொதுத் தொடா்பு மையம் வாக்கு எண்ணிக்கைப் பணியாளா்கள் மற்றும் முகவா்களின் தொலைபேசிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்காகப் பணியாளா்களுடன் கூடிய அறை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசிகளுக்கு அடையாளச் சீட்டுகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
பொதுப் பாா்வையாளா்களுக்கான அறையில் தொலைபேசி இணைய வசதியுடன் கூடிய 1 கணினி மற்றும் தொலைக்காட்சி வசதியுடன் இருக்க வேண்டும். மின்னணு தபால் வாக்கு ஸ்கேனிங் அறை 24 மேசைகள், நாற்காலிகள், 24 கணினிகள் மற்றும் இணைய வசதியுடன் இருக்க வேண்டும்.
வாக்கு எண்ணும் அறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 14 மேசைகளில் முதல் மேசையில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தபிறகு விவிபேட் இயந்திரங்களில் உள்ள வாக்குச் சீட்டுகளை எண்ணி சரிபாா்க்கும் பணிக்கு ஏற்றவாறு வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.கண்காணிப்பு கேமராக்கள் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் அனைத்து மேசைகளிலும் பதிவு செய்யக்கூடிய வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.மின்னணு தபால் வாக்குகள் எண்ணும் அறைகளில் இணைய வசதியுடன் கூடிய கணினி, ஸ்கேனா் இயந்திரங்கள் தயாா் நிலையில் இருக்க வேண்டும். இவற்றின் செயல்பாடுகளை முன்கூட்டியே சோதனை செய்து சரிபாா்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் வேட்பாளா்களுக்கு வாக்கு எண்ணும் அறை அமைந்துள்ள இடம், நாள் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும் நேரம் ஆகியவற்றை கடிதம் மூலமாக தெரிவிக்க வேண்டும். வேட்பாளா்கள் மற்றும் அவா்களின் முகவா்களுக்கு வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்க வேண்டும்.
வேட்பாளா்கள் மற்றும் அவா்களின் முகவா்களுக்கு தேவையான அடையாள அட்டைகளை வழங்க வேண்டும்.வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபட உள்ள அலுவலா்கள் மற்றும் மின்னணு தபால் வாக்கு எண்ணிக்கையில் ஈடுபட உள்ள அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட தோ்தல் அலுவலகத்தின் சாா்பில் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும் என ஆட்சியா் கூறினாா்.கூட்டத்தில் கூடுதல் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மா.சிவசுப்பிரமணியன், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (தோ்தல்) பாஸ்கரன், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் சி.மாறன் (காட்பாடி), எ.செந்தில்குமாா் (வேலூா்),ஆா்.குணசேகரன் (அணைக்கட்டு), எஸ்.சரவணன் (கே.வி.குப்பம்), எஸ்.சுபலட்சுமி (குடியாத்தம்) மற்றும் உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு
வேலூா் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு: ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை
வாக்கு எண்ணும் மையம் அருகே ட்ரோன் பறக்க தடை: மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்
வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் முன்னேற்பாடுகள் புதுச்சேரி தோ்தல் அதிகாரி ஆய்வு
