Dinamani
6 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைமீன் உற்பத்தி: இந்திய அளவில் தமிழகம் முதலிடம்2025-26 நிதியாண்டில் அந்நிய முதலீடு 9,000 கோடி டாலரைத் தாண்டும்!2025-26 நிதியாண்டில் அந்நிய முதலீடு 9,000 கோடி டாலரைத் தாண்டும்!பாா்சல் சேவை: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் புதிய சாதனை
/
வேலூர்

மனைவி பிரிந்து சென்றதால் இளைஞா் தற்கொலை

கணியம்பாடி அருகே மனைவி பிரிந்து சென்ற விரக்தியில் இளைஞா் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 10:30 pm

Chennai

வேலூா் மாவட்டம், கணியம்பாடியை அடுத்த கீழ்அரசம்பட்டை சோ்ந்தவா் அஜித்குமாா் (30), கூலித்தொழிலாளி. கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவரது மனைவி பிரிந்து சென்றாா். இதனால், விரக்தியில் இருந்த அஜித் குமாா் மதுபோதைக்கு அடிமையானாா். புதன்கிழமை இரவு 9 மணிக்கு மது போதையில் வீட்டுக்கு வந்த அஜித்குமாரை சாப்பிட அழைப்பதற்காக அவரது பெற்றோா் கதவை பலமுறை தட்டியும் திறக்கவில்லையாம்.

இதனால் சந்தேகம் அடைந்த பெற்றோா் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது அஜித்குமாா் மின்விசிறியில் தூக்கில் சடலமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. தகவலறிந்த வேலூா் கிராமிய போலீஸாா் வழக்குபதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
வீடியோக்கள்

குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
வீடியோக்கள்

த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

29 ஏப்ரல் 2026