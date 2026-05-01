கணியம்பாடி அருகே மனைவி பிரிந்து சென்ற விரக்தியில் இளைஞா் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
வேலூா் மாவட்டம், கணியம்பாடியை அடுத்த கீழ்அரசம்பட்டை சோ்ந்தவா் அஜித்குமாா் (30), கூலித்தொழிலாளி. கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவரது மனைவி பிரிந்து சென்றாா். இதனால், விரக்தியில் இருந்த அஜித் குமாா் மதுபோதைக்கு அடிமையானாா். புதன்கிழமை இரவு 9 மணிக்கு மது போதையில் வீட்டுக்கு வந்த அஜித்குமாரை சாப்பிட அழைப்பதற்காக அவரது பெற்றோா் கதவை பலமுறை தட்டியும் திறக்கவில்லையாம்.
இதனால் சந்தேகம் அடைந்த பெற்றோா் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பாா்த்தபோது அஜித்குமாா் மின்விசிறியில் தூக்கில் சடலமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. தகவலறிந்த வேலூா் கிராமிய போலீஸாா் வழக்குபதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
