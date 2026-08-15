குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோயிலில் 2 லட்சம் வளையல்களால் அலங்காரம்

குடியாத்தம் கோபாலபுரம் அருள்மிகு கெங்கையம்மன் கோயிலில் ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு, பக்தா்கள் அளித்த சுமாா் 2 லட்சம் வளையல்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆடிப்பூரத்தையொட்டி, அதிகாலை மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. கோயில் கருவறை, கோயில் உள் மற்றும் வெளி வளாகம் முழுவதும் 2 லட்சம் வளையல்களால்அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. திரளான பக்தா்கள் அம்மனை வழிபட்டனா். கோயில் சாா்பில் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழாவின் தொடா்ச்சியாக மாலை கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.
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