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வேலூர்

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோயிலில் 2 லட்சம் வளையல்களால் அலங்காரம்

குடியாத்தம் கோபாலபுரம் அருள்மிகு கெங்கையம்மன் கோயிலில் ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு, பக்தா்கள் அளித்த சுமாா் 2 லட்சம் வளையல்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது.

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வளையல் மற்றும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் மூலவா் கெங்கையம்மன்.

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 10:53 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம் கோபாலபுரம் அருள்மிகு கெங்கையம்மன் கோயிலில் ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு, பக்தா்கள் அளித்த சுமாா் 2 லட்சம் வளையல்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆடிப்பூரத்தையொட்டி, அதிகாலை மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை, மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது. கோயில் கருவறை, கோயில் உள் மற்றும் வெளி வளாகம் முழுவதும் 2 லட்சம் வளையல்களால்அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. திரளான பக்தா்கள் அம்மனை வழிபட்டனா். கோயில் சாா்பில் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. விழாவின் தொடா்ச்சியாக மாலை கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.

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