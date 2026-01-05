கல்லூரி மாணவா் கொலை வழக்கு: தேடப்பட்ட மாணவா் நீதிமன்றத்தில் சரண்
வேலூரில் கல்லூரி மாணவன் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஏற்கனவே ஒரு மாணவா் கைது செய்யப்பட்டநிலையில், தேடப்பட்டு வந்த மற்றொரு மாணவா் வேலூா் நீதிமன்றத்தில் திங்கள்கிழமை சரணடைந்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியைச் சோ்ந்த டேனி வளனரசு (19), இவா் வேலூரில் உள்ள ஒரு தனியாா் கல்லூரியில் பி.ஏ. 2-ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தாா். அவருடன் பயிலும் ஆரணியை சோ்ந்த கிஷோா் கண்ணன் (19), புதுச்சேரியை சோ்ந்த பாா்த்தசாரதி (19), தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த இன்பவா்மா (18) என 4 பேரும் வேலூா் சாய்நாதபுரத்தில் வாடகைக்கு தங்கியிருந்து கல்லூரியில் படித்து வந்தனா்.
கல்லூரிக்கு பருவத் தோ்வு விடுமுறைக்கு 4 பேரும் சொந்த ஊருக்குச் சென்றிருந்த நிலையில், கடந்த 31-ஆம் தேதி வேலூருக்கு வந்த டேனி வளனரசு அடித்து கொலை செய்யப்பட்டு சடலம் தமிழக - ஆந்திர எல்லையை அடுத்து ஆந்திர மாநிலம், சித்தப்பாறை மலையடிவாரத்தில் வீசப்பட்டது.
இச்சம்பவம் தொடா்பாக கிஷோா் கண்ணனை பிடித்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், காதல் விவகாரத்தில் டேனி வளனரசு கொலை நடந்திருப்பதும், சடலத்தை கிஷோா் கண்ணன், பாா்த்தசாரதி ஆகிய இருவரும் சோ்ந்து இருசக்கர வாகனத்தில் கொண்டு சென்று ஆந்திர மலையடிவாரத்தில் வீசியிருப்பதும் தெரியவந்தது.
இச்சம்பவம் குறித்து பாகாயம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து கிஷோா் கண்ணனை சனிக்கிழமை இரவு கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். மேலும், இவ்வழக்கில் போலீஸாரால் தேடப்பட்டு வந்த மற்றொரு மாணவரான பாா்த்தசாரதி, வேலூா் நீதித்துறை நடுவா் (எண் 1) மன்றத்தில் திங்கள்கிழமை சரணடைந்தாா். அவரை வரும் 19-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி சத்யகுமாா் உத்தரவிட்டாா்.