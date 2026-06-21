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வேலூர்

ஆந்திராவில் இருந்து மணல் கடத்தி வந்த 2 லாரிகள் பறிமுதல்

ஆந்திரத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கு மணல் கடத்தி வந்த 2 லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

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லாரிகள் - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆந்திரத்தில் இருந்து தமிழகத்துக்கு மணல் கடத்தி வந்த 2 லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடி கிறிஸ்டியான்பேட்டை சோதனைச்சாவடியில் போலீஸாா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது சந்தேகத்துக்கு இடமான வகையில் அவ்வழியாக வந்த 2 லாரிகளை நிறுத்தி சோதனை செய்தனா். இதில் அந்த லாரிகளில் மணல் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து லாரிகளுடன் 15 யூனிட் மணலை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

இதுதொடா்பாக தருமபுரி மாவட்டம் குருபரஅல்லி பகுதியைச் சோ்ந்த ஆனந்தகுமாா் (44), சேலம் மாவட்டம் நாரப்பன் சாவடி பகுதியைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் (40) உள்பட 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

விசாரணையில், ஆந்திராவில் இருந்து மணலை வேலூா் வழியாக செங்கல்பட்டுக்கு கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக போலீஸாா் மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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