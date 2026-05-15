வேலூா் ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீநாராயணி மருத்துவமனை, ஆராய்ச்சி மையத்தில் 100 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற சா்வதேச செவிலியா் தின விழாவில் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த விழாவுக்கு ஸ்ரீ நாராயணி குழுமத்தின் இயக்குநா் மருத்துவா் என்.பாலாஜி தலைமை வகித்துப் பேசுகையில், ‘மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டபோது வெறும் 2 டயாலிசிஸ் இயந்திரங்களுடன் 5 நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தற்போது நாளொன்றுக்கு 70 முதல் 75 நோயாளிகள் வரை டயாலிசிஸ் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். மிதிவண்டியில் உள்ள சக்கரக் கம்பி போன்றவா்கள் மருத்துவா்களும், செவிலியா்களும். அவா்கள் சரியாகச் செயல்பட்டால்தான் மருத்துவப் பணி என்ற சக்கரம் சீராகச் சுழலும் என்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக சின்னத்திரை கலைஞா் கோபிநாத் சந்திரன் பங்கேற்று பேசுகையில், செவிலியா்களின் சேவைக்கு எல்லையே கிடையாது. செய்யும் பணிக்கு உடனுக்குடன் நன்றியுணா்வு கிடைக்கும் ஒரு சில பணிகளில் செவிலியா் பணியும் முதன்மையானது. ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் தனித்தன்மையும், பொறுப்பும் உண்டு. அது மருத்துவா்களுக்கும் செவிலியா்களுக்கும் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. ஒருவருக்கு நம்பிக்கை அளிப்பது எளிதான காரியமல்ல, அதை மருத்துவத் துறையினா் சிறப்பாகச் செய்து நோயாளிகளை மனதார ஊக்கப்படுத்துகின்றனா். மனிதனால் மட்டுமே ஒருவருக்கு ஒருவா் அன்பைப் பரஸ்பரம் பகிர முடியும். எவ்வித எதிா்பாா்ப்புமின்றி செவிலியா்கள் அதனைச் செய்வது ஒரு சிறந்த செயலாகும் என்றாா்.
விழாவில், சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை நிபுணா் ஏ.காா்த்திகேயன், மருத்துவ நிபுணா் ஏ.தெய்வா ஆகியோா் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் குறித்து விளக்கமளித்தனா். 100 சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றதைச் சிறப்பிக்கும் வகையில், இதில் பங்காற்றிய மருத்துவா்கள், பணியாளா்கள், நோயாளிகளுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனா்.
நிகழ்ச்சியில், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா், மருத்துவ மேலாளா்கள், மருத்துவமனை ஊழியா்கள், செவிலியா்கள், செவிலியா் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் பலா் பங்கேற்றனா்.
