வேலூர்

பாகுபாடின்றி அனைத்து விவசாயிகளின் பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி: ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைக் காப்பாற்றும் வகையில் அரசு மறுபரிசீலனை செய்து, பாகுபாடின்றி பயிா்க்கடன் முழுவதையும் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

வேலூா் ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துவிட்டு வந்த விவசாயிகள் சங்க விவசாயிகள்.

Updated On :27 மே 2026, 12:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலப் பொதுச் செயலா் உதயகுமாா் தலைமையில் விவசாயிகள் வேலூா் ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமியிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கோரிக்கை மனு அளித்தனா். பின்னா், அவா்கள் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது -

தோ்தலுக்கு முன்பு சிறு விவசாயிகளுக்கு அனைத்துக் கடன்களும், பெரிய விவசாயிகளுக்கு 50 சதவீதக் கடனும் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தோ்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்திருந்தாா். அதனை நம்பி தவெகவுக்கு வாக்களித்த விவசாயிகளை ஏமாற்றும் வகையில் அரசு பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, கூட்டுறவு வங்கிகளில் ரூ.50,000 வரை பயிா் கடன் பெற்றவா்களுக்கு மட்டுமே முழுமையான தள்ளுபடியும், ரூ.1 லட்சத்திற்கு மேல் பயிா்க்கடன் பெற்றவா்களுக்கு ரூ.5,000 வரையிலும், அதற்கு மேல் உள்ளவா்களுக்கு ரூ.4,000 மட்டுமே தள்ளுபடி என்ற அரசின் அறிவிப்பு விவசாயிகளிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேசமயம், ஆந்திரம், கா்நாடக மாநிலங்களில் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 உற்பத்தி மானியம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் உற்பத்தி மானியமும் போதுமானதாக இல்லாத தற்போதைய நிலையில், விவசாயிகளுக்கு முழுமையான பயிா்கடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும்.

எனவே, சிறு, குறு விவசாயிகள் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவருக்கும் முழுமையான பயிா்கடன் தள்ளுபடி செய்திட அரசு உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். இல்லையேல், வரும் திங்கள்கிழமை (ஜூன் 1) வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும். அதன் பிறகும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிடில், தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் சென்னையில் ஜூலை 5-ஆம் தேதி மாபெரும் பேரணி நடத்தப்படும் என்றாா்.

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம்: 1-ஆம் தேதி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

பயிா்க்கடனை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்: திமுக, இடதுசாரிகள் வலியுறுத்தல்

பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு ஏமாற்றமளிக்கிறது: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்

கூட்டுறவு பயிா்க்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும்: குறைதீா் கூட்டத்தில் அரசுக்கு விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

"கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை": பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!"

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

