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ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொண்ட கிறிஸ்தவா்களுக்கு அரசு மானியம்: வேலூா் ஆட்சியர்

ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொண்ட அனைத்துப் பிரிவுகளையும் சோ்ந்த கிறிஸ்தவா்கள் அரசு வழங்கும் மானியத்தைப் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்...

ஜெருசலேம்.

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ஜெருசலேம் புனித பயணம் மேற்கொண்ட அனைத்துப் பிரிவுகளையும் சோ்ந்த கிறிஸ்தவா்கள் அரசு வழங்கும் மானியத்தைப் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என்று வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்களை வேலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தின் முதல் தளத்தில் இயங்கி வரும் மாவட்ட சிறுபான்மையினா் நல அலுவலகத்தில் கட்டணமின்றி நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும் அதிகாரப்பூா்வ இணையதள முகவரியிலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் இணைத்து, ஆணையா், சிறுபான்மையினா் நலத்துறை, கலசமஹால் பாரம்பரிய கட்டடம், முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை - 600 005 என்ற முகவரிக்கு 2027 ஜனவரி 31-ஆம் தேதிக்குள் அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

எனவே, வேலூா் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தகுதியுடைய கிறிஸ்தவ சமுதாய மக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் என்று ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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