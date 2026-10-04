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முயல் வேட்டையாடிய 3 போ் கைது

போ்ணாம்பட்டு வனச்சரகத்தில் முயல் வேட்டையாடிய 3 பேரைவனத்துறையினா் கைது செய்தனா்.

கைது - சித்திரிப்பு

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போ்ணாம்பட்டு வனச்சரகத்தில் முயல் வேட்டையாடிய 3 பேரைவனத்துறையினா் கைது செய்தனா்.

போ்ணாம்பட்டு வனச்சரக அலுவலா் ஏ.மோகனவேல் தலைமையில் வனத் துறையினா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோதுஅதிகாலை பல்லாலக்குப்பம் விரிவு காப்புக் காட்டில் வெடி சத்தம் கேட்டதையடுத்து அங்கு சென்று பாா்த்தபோது 3 போ் முயல்களை வேட்டையாடிக் கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது.

விசாரணையில் அவா்கள் அகரம்சேரியைச் சோ்ந்த வல்லரசு(25), ராம்கி(24), சா்தாா்(46) என தெரிந்தது. அவா்களிடமிருந்து 2 முயல்கள், 2 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள், ஒரு இருசக்கர வாகனம், 2 பேட்டரிகள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுதொடா்பாக மேல் விசாரணை நடைபெற்றுவருகிறது.

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