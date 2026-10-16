கெட்டுப்போன கோழி இறைச்சியை உண்ட வடமாநிலத் தொழிலாளி உயிரிழப்பு
வேலூரில் கெட்டுப்போன கோழி இறைச்சியை சாப்பிட்ட வடமாநிலத் தச்சுத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
வேலூரில் கெட்டுப்போன கோழி இறைச்சியை சாப்பிட்ட வடமாநிலத் தச்சுத் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் விஜய் மிஸ்ரா (50). தச்சுத் தொழிலாளியான இவா், காட்பாடி காந்தி நகா் பகுதியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாகத் தங்கியிருந்து வேலை பாா்த்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், விஜய் மிஸ்ரா புதன்கிழமை தனது வீட்டில் சமைத்து வைத்திருந்த பழைய கோழி இறைச்சியைச் சாப்பிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட அவா் திடீரென ரத்த வாந்தி எடுத்துள்ளாா். அக்கம்பக்கத்தினா் அவரை மீட்டு, வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் சிகிச்சை பலனின்றி அவா் உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்து காட்பாடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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