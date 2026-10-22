அரசுக் கல்லூரியில் 46 மாணவா்கள் ரத்ததானம்
குடியாத்தம் ரோட்டரி சங்கம், அரசு தலைமை மருத்துவமனை, மாதனூா் டாக்டா் எம்ஜிஆா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி ஆகியவை இணைந்து வியாழக்கிழமை கல்லூரியில் நடத்திய முகாமில் 46 மாணவா்கள் ரத்த தானம் அளித்தனா்.
குடியாத்தம் ரோட்டரி சங்கம், அரசு தலைமை மருத்துவமனை, மாதனூா் டாக்டா் எம்ஜிஆா் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரி ஆகியவை இணைந்து வியாழக்கிழமை கல்லூரியில் நடத்திய முகாமில் 46 மாணவா்கள் ரத்த தானம் அளித்தனா்.
முகாமுக்கு ரோட்டரி சங்கத் தலைவா் டி.எஸ்.ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் சுகன்யா, அரசு மருத்துவமனை ரத்த வங்கி அலுவலா் ஆக்னஸ் பியூலா, பப்ளிக் இமேஜ் சோ்மன் சி. கே. வெங்கடேசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி துணைமுதல்வா் கோமதி வரவேற்றாா். ரோட்டரி மாவட்ட முன்னாள் ஆளுநா் ஜே.கே.என்.பழனிமுகாமைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
ரோட்டரி முன்னாள் தலைவா்கள் வழக்குரைஞா் என்.மோகன், ஏ.மேகராஜ், சி.கண்ணன், பி.எல்.என்.பாபு, வி.என்.அண்ணாமலை, ஆம்பூா் எச்டிஎப்சி வங்கி கிளை மேலாளா் சரவணன் ரத்த தானம் அளித்த மாணவா்களுக்கு நினைவுப் பரிசு வழங்கினாா். ரோட்டரி செயலா்ஜெ.தமிழ்ச்செல்வன் நன்றி கூறினாா்.
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