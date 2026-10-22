உலக மனநல தின விழிப்புணா்வு பேரணி
பேரணியைத் தொடங்கி வைத்த மருத்துவ அலுவலா் எஸ்.மஞ்சுநாதன்.
பேரணியைத் தொடங்கி வைத்த மருத்துவ அலுவலா் எஸ்.மஞ்சுநாதன்.
உலக மனநல தினத்தை முன்னிட்டு, வேலூா் மாவட்ட மனநல திட்டமும், குடியாத்தம் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையும் இணைந்து வியாழக்கிழமை விழிப்புணா்வு பேரணியை நடத்தின.
குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் தொடங்கிய பேரணியை, மருத்துவஅலுவலா் எஸ்.மஞ்சுநாதன் தொடங்கி வைத்தாா். பேரணிக்கு முதன்மைமருத்துவா் எம்.மாறன்பாபு, மனநல மருத்துவா் சுவாஜிராவ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
மருத்துவா்கள் ஷா்மிலி, புகழரசி, செவிலியா்கள், மருத்துவமனை பணியாளா்கள் கலந்துகொண்ட பேரணி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாகச் சென்றது. பேரணியில் சென்றவா்கள்மனநல ஆலோசனைகள் அடங்கிய விழிப்புணா்வு துண்டுப் பிரசுரங்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினா்.
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