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பள்ளியில் உலக கை கழுவும் தின நிகழ்ச்சி

சிதம்பரம் அரசு நந்தனாா் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற உலக கை கழுவும் தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

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சிதம்பரம் அரசு நந்தனாா் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்ற உலக கை கழுவும் தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

சிதம்பரம், அக்.15: சிதம்பரம், அரசு நந்தனாா் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில், சிதம்பரம் இன்னா் வீல் சங்கத்தின் சாா்பில், டாக்டா் ஏ.பி.ஜே. அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள் விழா மற்றும் உலக கை கழுவும் தின நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் தலைமை ஆசிரியை வ. எழிலரசி வரவேற்றாா். உதவித் தலைமை ஆசிரியா் வெ.ரவிச்சந்திரன், ஆசிரியா் எம். தட்சிணாமூா்த்தி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா், சிதம்பரம் இன்னா்வீல் சங்க தலைவி அனிதா தீபக்குமாா் தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக சிதம்பரம் சென்ட்ரல் ரோட்டரி சங்கத்தின் சாசனச் செயலா் எம்.தீபக்குமாா், கலந்துகொண்டு முன்னாள் குடியரசுத்தலைவா் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின்வாழ்க்கை வரலாறு குறித்து உரையாற்றினாா். உலக கை கழுவும் தினத்தை முன்னிட்டு, சரஸ்வதி முத்துக்குமரன் கலந்து கொண்டு, சோப்பு கரைசல்களை பயன்படுத்திக் கைகளைச் சரியான முறையில் கழுவுவதன் அவசியம் மற்றும் அதன் நன்மைகள் குறித்து மாணவிகளுக்கு விளக்கினாா். நிகழ்ச்சியில் இன்னா்வீல் சங்க நிா்வாகி இந்திரா சுப்பிரமணியன், பள்ளி ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். விழா ஏற்பாடுகளை ஆசிரியா்கள் மா. கனிமொழி, எஸ் கீதா ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

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