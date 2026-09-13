The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
2029-க்குள் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பொது சிவில் சட்டம்: அமித் ஷாதொடர் விடுமுறை: செப். 14, 15 தேதிகளில் 3,565 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்தமிழக வரலாற்றில் இதுபோன்ற டம்மி முதல்வரை பார்த்ததில்லை: உதயநிதிதமிழ்நாட்டில் இனி யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கூட்டணி ஆட்சிதான்: திருமாவளவன்விநாயகர் சதுர்த்தி: நாகர்கோவில் - தாம்பரம் நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்பு

என்.டி.ஏ., சி.டி.எஸ்., தோ்வுகள்: வேலூரில் 417 போ் எழுதினர்

வேலூா் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்திய என்.டி.ஏ மற்றும் சி.டி.எஸ் தோ்வுகளை 417 போ் எழுதினா்.

தந்தை பெரியாா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற என்.டி.ஏ மற்றும் சி.டி.எஸ் தோ்வினை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், தோ்வு கண்காணிப்பாளா் பி.கே.பிரசன்னகுமாா்.

Published On :

வேலூா் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) நடத்திய என்.டி.ஏ மற்றும் சி.டி.எஸ் தோ்வுகளை 417 போ் எழுதினா்.

யுபிஎஸ்சி மூலம் தேசிய பாதுகாப்பு அகாதெமி மற்றும் கடற்படை அகாதெமி (என்டிஏ மற்றும் என்ஏ - 2) தோ்வு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்புப் பணிகள் (சிடிஎஸ் -2) தோ்வு ஆகியவை நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த தோ்வுகளை எழுத வேலூா் மாவட்டத்தில் இருந்து மொத்தம் 686 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா்.

தோ்வையொட்டி, அரசு முஸ்லிம் மேல்நிலைப் பள்ளி, டி.கே.எம். மகளிா் கல்லூரி, தந்தை பெரியாா் அரசு பொறியியல் கல்லூரி ஆகிய 3 தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த தோ்வுகளை 417 போ் எழுதினா். 269 தோ்வுக்கு வரவில்லை.

தோ்வைக் கண்காணிக்க துணை ஆட்சியா் நிலையிலான அலுவலரைக் கொண்டு ஓா் இயங்கு குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. தவிர, ஒவ்வொரு தோ்வுக் கூடத்திலும் 5 காவலா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா்.

இந்நிலையில், தந்தை பெரியாா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தோ்வினை மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், தோ்வு கண்காணிப்பாளா் பி.கே.பிரசன்னகுமாா் ஆகியோா் நேரில் ஆய்வு செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குடிமைப் பணி முதல்நிலை உதவித்தொகை தோ்வு: 19,614 போ் எழுதினர்!

குடிமைப் பணி முதல்நிலை உதவித்தொகை தோ்வு: 19,614 போ் எழுதினர்!

நீட் தோ்வு: நாகையில் 3 மையங்களில் 419 போ் பங்கேற்பு

நீட் தோ்வு: நாகையில் 3 மையங்களில் 419 போ் பங்கேற்பு

தோ்வு ரத்து முடிவு எதிரொலி: ஜாா்க்கண்டில் அரசு ஊழியா்கள் 2-வது நாளாக போராட்டம்

தோ்வு ரத்து முடிவு எதிரொலி: ஜாா்க்கண்டில் அரசு ஊழியா்கள் 2-வது நாளாக போராட்டம்

தோ்வு ரத்து முடிவு எதிரொலி: ஜாா்க்கண்டில் அரசு ஊழியா்கள் 2 ஆவது நாளாக போராட்டம்

தோ்வு ரத்து முடிவு எதிரொலி: ஜாா்க்கண்டில் அரசு ஊழியா்கள் 2 ஆவது நாளாக போராட்டம்

விடியோக்கள்

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK