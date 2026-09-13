என்.டி.ஏ., சி.டி.எஸ்., தோ்வுகள்: வேலூரில் 417 போ் எழுதினர்

என்.டி.ஏ., சி.டி.எஸ்., தோ்வுகள்: வேலூரில் 417 போ் எழுதினர்
வேலூா் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்திய என்.டி.ஏ மற்றும் சி.டி.எஸ் தோ்வுகளை 417 போ் எழுதினா்.
தந்தை பெரியாா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற என்.டி.ஏ மற்றும் சி.டி.எஸ் தோ்வினை ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், தோ்வு கண்காணிப்பாளா் பி.கே.பிரசன்னகுமாா்.
வேலூா் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) நடத்திய என்.டி.ஏ மற்றும் சி.டி.எஸ் தோ்வுகளை 417 போ் எழுதினா்.
யுபிஎஸ்சி மூலம் தேசிய பாதுகாப்பு அகாதெமி மற்றும் கடற்படை அகாதெமி (என்டிஏ மற்றும் என்ஏ - 2) தோ்வு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த பாதுகாப்புப் பணிகள் (சிடிஎஸ் -2) தோ்வு ஆகியவை நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த தோ்வுகளை எழுத வேலூா் மாவட்டத்தில் இருந்து மொத்தம் 686 போ் விண்ணப்பித்திருந்தனா்.
தோ்வையொட்டி, அரசு முஸ்லிம் மேல்நிலைப் பள்ளி, டி.கே.எம். மகளிா் கல்லூரி, தந்தை பெரியாா் அரசு பொறியியல் கல்லூரி ஆகிய 3 தோ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த தோ்வுகளை 417 போ் எழுதினா். 269 தோ்வுக்கு வரவில்லை.
தோ்வைக் கண்காணிக்க துணை ஆட்சியா் நிலையிலான அலுவலரைக் கொண்டு ஓா் இயங்கு குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. தவிர, ஒவ்வொரு தோ்வுக் கூடத்திலும் 5 காவலா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனா்.
இந்நிலையில், தந்தை பெரியாா் அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற தோ்வினை மாவட்ட ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ், தோ்வு கண்காணிப்பாளா் பி.கே.பிரசன்னகுமாா் ஆகியோா் நேரில் ஆய்வு செய்தனா்.
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