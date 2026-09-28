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புரட்டாசி மாதத்தால் வேலூரில் மீன்கள் விலை சரிவு

புரட்டாசி மாதம் தொடங்கியுள்ளதைத் தொடா்ந்து, வேலூா் மீன் மாா்க்கெட்டில் பொதுமக்கள் வருகை குறைந்துள்ளதால் மீன்களின் விலை பெருமளவு சரிந்துள்ளது.

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புரட்டாசி மாதம் தொடங்கியுள்ளதைத் தொடா்ந்து, வேலூா் மீன் மாா்க்கெட்டில் பொதுமக்கள் வருகை குறைந்துள்ளதால் மீன்களின் விலை பெருமளவு சரிந்துள்ளது.

வேலூா் - பெங்களூரு சாலையில் உள்ள மீன் மாா்க்கெட்டுக்கு, உள்ளூா் ஏரி, குளங்கள் மட்டுமின்றி கேரளம், கொச்சி, மங்களூரு, காா்வாா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் தினசரி மீன்கள் விற்பனைக்காகக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. வழக்கமாக தினமும் 6 கன்டெய்னா் லாரிகளிலும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 8 கன்டெய்னா் லாரிகளிலும் மீன்கள் வருவது வழக்கம்.

இங்கு சனிக்கிழமைகளில் இரவு 10.30 மணி முதலும், பிற நாள்களில் நள்ளிரவு 2 மணி முதலும் மொத்த வியாபாரமும், அதிகாலை 5 மணிக்கு மேல் சில்லறை விற்பனையும் நடைபெறுகிறது.

தற்போது புரட்டாசி மாதம் என்பதால் பெரும்பான்மையான மக்கள் அசைவம் தவிா்த்து விரதம் இருந்து வருகின்றனா். இதன் காரணமாக சந்தையில் மீன்களின் தேவை குறைந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை வெறும் 5 டன் மீன்கள் மட்டுமே வரவழைக்கப்பட்டன. மாா்க்கெட்டிலும் வழக்கமான மக்கள் நடமாட்டமின்றி கூட்டம் மிகக் குறைவாகவே காணப்பட்டது. மக்கள் வருகை சரிந்ததால், மீன்களின் விலையும் கணிசமாகக் குறைந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது.

அதன்படி, கிலோ அளவில் வஞ்சரம் ரூ.1,400-லிருந்து ரூ. 800-ஆகவும், பாறை ரூ. 600-லிருந்து ரூ. 400-ஆகவும், விரால் ரூ.500-லிருந்து ரூ. 400 -ஆகவும், நண்டு ரூ.500-லிருந்து ரூ. 400-ஆகவும், இறால் ரூ.500-லிருந்து ரூ. 350-ஆகவும், சீலா ரூ.400-லிருந்து ரூ. 300-ஆகவும், சங்கரா ரூ.350-லிருந்து ரூ. 250-ஆகவும், நெத்திலி ரூ.350-லிருந்து ரூ. 300-ஆகவும், மத்தி ரூ. 250-லிருந்து ரூ. 180-ஆகவும் விலை குறைந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது.

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