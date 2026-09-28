புரட்டாசி மாதத்தால் வேலூரில் மீன்கள் விலை சரிவு
புரட்டாசி மாதம் தொடங்கியுள்ளதைத் தொடா்ந்து, வேலூா் மீன் மாா்க்கெட்டில் பொதுமக்கள் வருகை குறைந்துள்ளதால் மீன்களின் விலை பெருமளவு சரிந்துள்ளது.
புரட்டாசி மாதம் தொடங்கியுள்ளதைத் தொடா்ந்து, வேலூா் மீன் மாா்க்கெட்டில் பொதுமக்கள் வருகை குறைந்துள்ளதால் மீன்களின் விலை பெருமளவு சரிந்துள்ளது.
வேலூா் - பெங்களூரு சாலையில் உள்ள மீன் மாா்க்கெட்டுக்கு, உள்ளூா் ஏரி, குளங்கள் மட்டுமின்றி கேரளம், கொச்சி, மங்களூரு, காா்வாா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் தினசரி மீன்கள் விற்பனைக்காகக் கொண்டு வரப்படுகின்றன. வழக்கமாக தினமும் 6 கன்டெய்னா் லாரிகளிலும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் 8 கன்டெய்னா் லாரிகளிலும் மீன்கள் வருவது வழக்கம்.
இங்கு சனிக்கிழமைகளில் இரவு 10.30 மணி முதலும், பிற நாள்களில் நள்ளிரவு 2 மணி முதலும் மொத்த வியாபாரமும், அதிகாலை 5 மணிக்கு மேல் சில்லறை விற்பனையும் நடைபெறுகிறது.
தற்போது புரட்டாசி மாதம் என்பதால் பெரும்பான்மையான மக்கள் அசைவம் தவிா்த்து விரதம் இருந்து வருகின்றனா். இதன் காரணமாக சந்தையில் மீன்களின் தேவை குறைந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை வெறும் 5 டன் மீன்கள் மட்டுமே வரவழைக்கப்பட்டன. மாா்க்கெட்டிலும் வழக்கமான மக்கள் நடமாட்டமின்றி கூட்டம் மிகக் குறைவாகவே காணப்பட்டது. மக்கள் வருகை சரிந்ததால், மீன்களின் விலையும் கணிசமாகக் குறைந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது.
அதன்படி, கிலோ அளவில் வஞ்சரம் ரூ.1,400-லிருந்து ரூ. 800-ஆகவும், பாறை ரூ. 600-லிருந்து ரூ. 400-ஆகவும், விரால் ரூ.500-லிருந்து ரூ. 400 -ஆகவும், நண்டு ரூ.500-லிருந்து ரூ. 400-ஆகவும், இறால் ரூ.500-லிருந்து ரூ. 350-ஆகவும், சீலா ரூ.400-லிருந்து ரூ. 300-ஆகவும், சங்கரா ரூ.350-லிருந்து ரூ. 250-ஆகவும், நெத்திலி ரூ.350-லிருந்து ரூ. 300-ஆகவும், மத்தி ரூ. 250-லிருந்து ரூ. 180-ஆகவும் விலை குறைந்து விற்பனை செய்யப்பட்டது.
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