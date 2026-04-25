Dinamani
ஈரானுடனான அமைதிப்பேச்சு ரத்து! அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் குழு தாயகம் திரும்ப டிரம்ப் உத்தரவுஐபிஎல்: ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஹைதராபாத் அணி அபார வெற்றிபட்டியலின சமூகங்களுக்கு உள் ஒதுக்கீடு வழங்க கர்நாடக அமைச்சரவை ஒப்புதல்!திருச்சி - தாம்பரம் இடையே நாளை(ஏப். 26) சிறப்பு ரயில்! நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவராக முன்னாள் தலைமைப் பொருளாதார ஆலோசகர் நியமனம்!மேற்கு வங்க பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு நீதி ஆயோக் துணைத் தலைவர் பதவி: பிரதமரைச் சந்தித்து வாழ்த்து டெல்லி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம்! ஆம்புலன்ஸில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் தெலங்கானா மேலவை உறுப்பினராகிறார் அசாருதீன்: ஆளுநர் ஒப்புதல்!அதானி நிறுவனத்தின் உண்மையான பெயர் மோதானி: ராகுல் கடும் தாக்கு
/
விழுப்புரம்

அதிகளவு தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிட்டவா் உயிரிழப்பு

சின்னக்கோட்டக்குப்பத்தில் அதிகளவில் தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட மனநலன் பாதித்தவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image
Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 7:38 pm

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், சின்னக்கோட்டக்குப்பத்தில் அதிகளவில் தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட மனநலன் பாதித்தவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூா் வட்டம், சின்னக்கோட்டக்குப்பம் சத்யாநகரைச் சோ்ந்த அய்யனாா் மகன் வசந்தகுமாா் (33). கடந்த 6 மாதங்களாக சற்று மனநலன் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்தாா். இதற்காக அவா் மருத்துவா்கள் அறிவுரையின்பேரில் தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிட்டு வந்துள்ளாா்.

இந்த நிலையில்சனிக்கிழமை அதிகளவில் தூக்க மாத்திரைகளை வசந்தகுமாா் சாப்பிட்டுள்ளாா். இதனால் வெகுநேரமாக அவா் அசைவின்றி கிடந்துள்ளாா். இதை கண்டு அதிா்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினா் வசந்தகுமாரை மீட்டு, புதுச்சேரி கதிா்காமம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.

அங்கு மருத்துவா்கள் பரிசோதித்த போது வசந்தகுமாா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். இதுகுறித்து கோட்டக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

குளத்து நீரில் மூழ்கியவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் தொழிலாளி உயிரிழப்பு

கல் குவாரி குட்டையில் விழுந்து பெண் உயிரிழப்பு

மரத்தில் பைக் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

கன்னக்குழியா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

24 ஏப்ரல் 2026