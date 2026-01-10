நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டுள்ள திமுக அரசு: செளமியா அன்புமணி குற்றச்சாட்டு
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி பகுதி விவசாயிகளின் நீண்ட கால கோரிக்கையான நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டுள்ள திமுக அரசு, டாஸ்மாக் வருமானத்தை மட்டும் உயா்த்த தொடா் முயற்சி எடுக்கிறது என பசுமைத் தாயகம் தலைவா் மருத்துவா் செளமியா அன்புமணி குற்றம் சாட்டியுள்ளாா்.
செஞ்சியை அடுத்துள்ள அப்பம்பட்டில் செளமியா அன்புமணியின் ‘சிங்கப்பெண்ணே எழுந்து வா’ என்ற தமிழக மகளிா் உரிமை மீட்புப் பயண நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. மயிலம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ச.சிவகுமாா் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் எம்எல்ஏ கணேஷ்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா்.
கூட்டத்தில் பசுமைத் தாயகம் தலைவா் செளமியா அன்புமணி பேசியது: செஞ்சி பகுதியில் திருக்கோவிலூா் கூட்டு குடிநீா் திட்டத்தை அமல்படுத்த திமுக அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதனால் உப்பு மற்றும் சுண்ணாம்பு கலந்த தண்ணீரை பொதுமக்கள் குடிக்கும் அவல நிலை உள்ளது.
செஞ்சி பகுதியில் அதிக அளவில் விவசாயிகள் உள்ளனா். தென்பெண்ணை ஆற்றின் நீரை நந்தன் கால்வாய் மூலம் இங்கு கொண்டு வந்தால் 10 ஆயிரம் ஏக்கா் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். செஞ்சி பகுதி விவசாயிகளில் வாழ்வாதாரமான நந்தன் கால்வாய் திட்டத்தை நிறைவேற்ற திமுக அரசு இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இதனால் விவசாயிகள் பாதிப்படைந்துள்ளனா். குடிப்பதற்கும் தண்ணீா் இல்லை, விவசாயத்திற்கு தண்ணீா் இல்லை, ஆனால் டாஸ்மாக் மூலம் கிடைக்கும் தண்ணீா் மட்டும் ஆறாக ஓடுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமாா் 200 டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. நம் வீட்டு பிள்ளைகள் தடுக்கி விழுந்தால் டாஸ்மாக் கடையில் விழும் நிலை உள்ளது. நாம் கேட்கும் திட்டங்களான நந்தன் கால்வாய் திட்டம், திருக்கோவிலூா் குடிநீா் திட்டம் கொண்டு வராமல் டாஸ்மாக் கடையை திறந்து வைக்கின்றனா்.
செஞ்சி அரசுக் கலைக் கல்லூரி அருகே டாஸ்மாக் கடை உள்ளது. மாணவா்களை குடிக்க சொல்கிறாா்களா? மது கலாச்சாரத்தை ஒழித்தும், இளைஞா்களை பாதுகாத்தும், வருங்காலத்தில் பெண்கள் சிரித்த முகத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் பாமகவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றாா் செளமியா அன்புமணி.